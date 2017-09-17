Скончалась заслуженная артистка России Валентина Строганова

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заслуженная артистка России Валентина Строганова скончалась на 88-м году жизни, сообщается на сайте Саратовского академического театра.

"Шестнадцатого сентября 2017 года на 88-м году жизни не стало заслуженной артистки Российской Федерации Валентины Александровны Строгановой", — говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание с актрисой состоится в понедельник в 10:30 в Саратовском академическом театре юного зрителя имени Киселева.

Коллектив театра выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Валентины Александровны.