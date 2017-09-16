Театр Наций выпустит в новом сезоне шесть премьер

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Второго сентября Театр Наций открыл новый сезон спектаклем "Рассказы Шукшина" в городе Балашове Саратовской области в рамках фестиваля "Театральное Прихоперье". А 16 сентября состоялась пресс-конференция, на которой художественный руководитель театра Евгений Миронов рассказал о предстоящих планах.
"Театр Наций изначально поставил себе задачу заняться изучением театра, сделать анализ этой институции, понять, что это такое — театр, как он развивается, заняться изучением театрального образования", — добавил он.
По его словам, в этом сезоне театр представит собственный мини-фестиваль, в котором примут участие четыре московские театральные школы. Выбраны были не просто интересные работы, а те, которые так или иначе соотносятся с практикой и репертуаром Театра Наций. Так, в программе этого фестиваля появились студенты Школы Константина Райкина, студенты класса под руководством Ингеборги Дапкунайте, выпускники мастерской Сергея Женовача, ГИТИСа и выпускники Московского театрального колледжа под руководством Олега Табакова.
Первые две премьеры пройдут до конца этого года. На основной сцене режиссер и хореограф Олег Глушков представит мюзикл для семейного просмотра "Синяя птица", а на малой сцене — спектакль по пьесе Павла Пряжко "Пушечное мясо" в постановке Дмитрия Волкострелова.
"ИГРОКИ" И "ИГРА"
На конец сезона запланированы еще три премьеры: спектакль "Игроки" по мотивам пьесы Никола Гоголя в постановке Андрея Могучего, "Игра" по знаменитой пьесе Энтони Шеффера в постановке болгарского режиссера Явора Гырдева. Исполнители — Александр Новин и Виктор Вержбицкий.
Завершится сезон спектаклем по новой пьесе известного современного драматурга Михаила Дурненкова "Утопия". Над постановкой работает режиссер Марат Гацалов.
Маяковский, Солженицын, Любимов
Что касается специальных проектов, то первый в этом ряду "Любимов 100", посвященный юбилею выдающегося русского режиссера. Программа пройдет в конце октября в Новом Пространстве Театра Наций. Во время лекций и видеопоказов, которые состоятся в рамках этого проекта, зрители смогут не только вспомнить самые яркие страницы истории Театра на Таганке, но и познакомиться с уникальными архивными записями репетиций Любимова, многие из которых впервые будут показаны для широкого зрителя.
К 100-летию Революции 1917 года театр предлагает проект "Утопии и трагедии". Собственно начало этому проекту уже дала премьера прошлого сезона "Цирк" Максима Диденко.
В последний месяц года в Новом Пространстве состоится премьера экспериментального театрального проекта, основанного на романе-эпопее Александра Солженицына "Красное колесо" — к 100-летию великого русского писателя и мыслителя. В формате "театрального сериала" будут представлены пять спектаклей-эскизов по текстам Солженицына, подготовленные молодыми режиссерами в сотрудничестве с молодыми драматургами.