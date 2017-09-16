Театр Наций выпустит в новом сезоне шесть премьер

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Второго сентября Театр Наций открыл новый сезон спектаклем "Рассказы Шукшина" в городе Балашове Саратовской области в рамках фестиваля "Театральное Прихоперье". А 16 сентября состоялась пресс-конференция, на которой художественный руководитель театра Евгений Миронов рассказал о предстоящих планах.

"Театр Наций изначально поставил себе задачу заняться изучением театра, сделать анализ этой институции, понять, что это такое — театр, как он развивается, заняться изучением театрального образования", — добавил он.

По его словам, в этом сезоне театр представит собственный мини-фестиваль, в котором примут участие четыре московские театральные школы. Выбраны были не просто интересные работы, а те, которые так или иначе соотносятся с практикой и репертуаром Театра Наций. Так, в программе этого фестиваля появились студенты Школы Константина Райкина, студенты класса под руководством Ингеборги Дапкунайте, выпускники мастерской Сергея Женовача, ГИТИСа и выпускники Московского театрального колледжа под руководством Олега Табакова.

Первые две премьеры пройдут до конца этого года. На основной сцене режиссер и хореограф Олег Глушков представит мюзикл для семейного просмотра "Синяя птица", а на малой сцене — спектакль по пьесе Павла Пряжко "Пушечное мясо" в постановке Дмитрия Волкострелова.

В новом году в апреле известный режиссер Дмитрий Крымов познакомит со своей, как всегда, необычной авторской версией по произведениям Ивана Тургенева "Записки охотника" и "Муму". Спектакль выйдет под названием "Му-му". Вместе с Крымовым, который выступит в этой работе как режиссер и сценограф, в постановке примут участие художник по костюмам Валентина Останькович и композитор Кузьма Бодров. В спектакле участвуют: Алексей Вертков, Константин Муханов, Мария Смольникова, Лия Ахеджакова и другие.

"ИГРОКИ" И "ИГРА"

На конец сезона запланированы еще три премьеры: спектакль "Игроки" по мотивам пьесы Никола Гоголя в постановке Андрея Могучего, "Игра" по знаменитой пьесе Энтони Шеффера в постановке болгарского режиссера Явора Гырдева. Исполнители — Александр Новин и Виктор Вержбицкий.

Завершится сезон спектаклем по новой пьесе известного современного драматурга Михаила Дурненкова "Утопия". Над постановкой работает режиссер Марат Гацалов.

Маяковский, Солженицын, Любимов

Что касается специальных проектов, то первый в этом ряду "Любимов 100", посвященный юбилею выдающегося русского режиссера. Программа пройдет в конце октября в Новом Пространстве Театра Наций. Во время лекций и видеопоказов, которые состоятся в рамках этого проекта, зрители смогут не только вспомнить самые яркие страницы истории Театра на Таганке, но и познакомиться с уникальными архивными записями репетиций Любимова, многие из которых впервые будут показаны для широкого зрителя.

В этом же месяце в театре Наций состоится премьера художественного фильма "ВМаяковский" режиссера Александра Шеина, посвященного одному из крупнейших поэтов прошлого века. Эта премьера откроет программу международного фестиваля-школы "Территория".

К 100-летию Революции 1917 года театр предлагает проект "Утопии и трагедии". Собственно начало этому проекту уже дала премьера прошлого сезона "Цирк" Максима Диденко.

В последний месяц года в Новом Пространстве состоится премьера экспериментального театрального проекта, основанного на романе-эпопее Александра Солженицына "Красное колесо" — к 100-летию великого русского писателя и мыслителя. В формате "театрального сериала" будут представлены пять спектаклей-эскизов по текстам Солженицына, подготовленные молодыми режиссерами в сотрудничестве с молодыми драматургами.