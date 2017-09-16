В Благовещенске режиссера Ким Ки Дука наградили за вклад в развитие кино

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук получил на XV открытом фестивале кино и театра "Амурская осень" в Приамурье приз за вклад в мировой кинематограф, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия фестиваля.

Как сообщалось ранее, Ким Ки Дук — специальный гость фестиваля, по традиции несколько наград вручают на церемонии открытия.

"Я крайне благодарен за приглашение, я рад встретить зрителей, поклонников моего творчества. В мире много разногласий между людьми, но у кинематографа нет границ. Так давайте с помощью фильмов любить и уважать друг друга",- сказал Ким Ки Дук. Южнокорейский режиссер прилетел в Благовещенск на два дня. Приз за вклад в мировой кинематограф вручается на "Амурской осени" впервые.

Ким Ки Дук — обладатель главного приза 69-го Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва" за фильм "Пьета", лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно за картину "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", а "Самаритянка" сделала его обладателем приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале.

Юбилейная "Амурская осень" стартовала в Благовещенске 16 сентября, в этом году впервые в рамках смотра пройдет конкурс полнометражных картин, где будут представлены девять иностранных фильмов, восемь из них — премьеры в России.

Международный конкурс пройдет на фестивале впервые, в российском конкурсе полного метра в Благовещенске будут представлены 11 картин, семь из них — премьеры, также жюри и зрители увидят 24 короткометражки, снятые в России в 2016 и 2017 годах. Из всех фестивалей России только на "Амурской осени" проходит конкурс антрепризных спектаклей, всего будет представлено 10 постановок.

Фестиваль "Амурская осень" проводится при поддержке правительства, МИД и Минкультуры России, Союза кинематографистов России, правительства Амурской области и администрации Благовещенска. Генеральный спонсор фестиваля в этом году — СИБУР.

Завершится фестиваль, который, как ожидают организаторы, посетят более 80 тысяч человек, 24 сентября. Гостями и участниками фестиваля станут более 350 кинематографистов, общественных деятелей, музыкантов и художников, 173 человека уже прилетели в Благовещенск.