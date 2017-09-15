Преступления противников "Матильды" не могут быть оправданы, считают в СПЧ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Хулиганство, уничтожение чужого имущества, экстремистские выступления противников фильма Алексея Учителя "Матильда" не могут быть оправданы, тот факт, что это мотивируется ненавистью к фильму, может быть расценен не как смягчающее, а как отягчающее вину обстоятельство, заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Преступление, какие бы мотивы не лежали в его основе, не может быть оправдано. Хулиганство, уничтожение чужого имущества, экстремистские выступления — все это уголовные преступления. И то, что это мотивируется ненавистью к тому или иному кинофильму, может быть расценено не как смягчающее, а как отягчающее вину обстоятельство", — заявил Федотов, комментируя ситуацию вокруг "Матильды".

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Также ранее адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. Рядом с местом возгорания лежали обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".