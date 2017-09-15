Приморская Третьяковская галерея откроет в ноябре первую выставку

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Первая выставка Третьяковской галереи откроется в Приморье в ноябре, сообщил губернатор края Владимир Миклушевский, слова которого приводит пресс-служба администрации края.
По его словам, планируется менять экспозицию раз в несколько месяцев. Выставка пройдет в Приморской государственной картинной галерее, которая станет филиалом Третьяковки.
Соглашение о создании приморского филиала Третьяковки подписали Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова 31 августа.