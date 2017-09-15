Премьера "Маленьких трагедий" в Гоголь-центре состоится без Серебренникова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Несмотря на то, что Кирилл Серебренников находится сейчас под домашним арестом, в ранее заявленные сроки, 15 сентября, в "Гоголь-центре" все же состоится премьера его новой работы — спектакля "Маленькие трагедии" Александра Пушкина. Премьерные показы пройдут 15,16,17 сентября, а также 28 и 29 октября. Все билеты на эти спектакли давно проданы, сообщается на сайте театра.

Создатель спектакля, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников выступил в этой работе в двух ипостасях — режиссера и художника. В основе постановки четыре пушкинские пьесы: "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Каменный гость" и "Пир во время чумы".

В спектакле заняты артисты театра, в числе которых Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Светлана Брагарник, Вячеслав Гилинов, Ольга Науменко. На роль Доны Анны в "Каменном госте" приглашена известная актриса театра и кино Виктория Исакова.

"Мы выпускаем спектакль без его создателя. Конечно, это сложно, но мы очень слаженно и мощно работали, помним все замечания Кирилла Семеновича и надеемся, что не посрамим своего Мастера. Мы все думаем о нем, и хотим, чтобы все получилось и чтобы это стало очередной победой Кирилла Серебренникова", — сказала РИА Новости народная артистка России Светлана Брагарник.

Премьера — событие очень важное и волнительное в жизни каждого театра. В "Гоголь-центре" премьера нового спектакля, скорее всего, пройдет без его создателя Кирилла Серебренникова, который по обвинению в хищении находится под домашним арестом.