В Общественной палате обсуждают ситуацию вокруг "Матильды"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Общественной палате РФ обсуждают ситуацию, сложившуюся вокруг выхода в прокат фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщил РИА Новости секретарь палаты Валерий Фадеев.

"Я считаю, что это очень важное дело, поэтому мы сейчас здесь в палате обсуждаем эту тему", — заявил РИА Новости Фадеев.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

Адвокат режиссера Константин Добрынин в понедельник написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Две московских сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказались показывать "Матильду", несмотря на то, что фильму было выдано прокатное удостоверение.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, говоря о ситуации вокруг фильма "Матильда", заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том, что это "обычный художественный фильм".