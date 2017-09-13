Прокатное удостоверение "Матильде" выдано по закону, заявил Мединский

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министерство культуры при выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя "Матильда" руководствовалось законом, говорится в заявлении главы ведомства Владимира Мединского.

"Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре. В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с "Матильдой" нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной", — заявил министр.

При этом он отметил, что ему не известно о мотивах депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая "затевает и задерживает этот гвалт".