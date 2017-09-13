Прокат фильма "Матильда" на Сахалине начнется 26 октября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен — РИА Новости. Показ фильма "Матильда" Алексея Учителя в Южно-Сахалинске начнут с 26 октября, сообщил в среду РИА Новости представитель министерства культуры Сахалинской области.

"Показ картины начнется с 26 октября. Фильм будет в прокате не менее двух недель", — сообщил собеседник агентства.

Картину, вокруг которой в стране развернулась дискуссия, будут демонстрировать в большом и малом залах киноконцертного зала "Октябрь". В общей сложности за один сеанс ее смогут посмотреть 599 человек.

Представитель минкультуры региона отметил, что ведомство обратится к прокатчику, в "Кинодосуговое объединение", с тем, чтобы оно приняло дополнительные меры безопасности во время сеансов.

Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм вызвал протесты со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией".