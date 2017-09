Группа "Мумий Тролль" даст концерт в Японии

ТОКИО, 13 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Илья Лагутенко и группа "Мумий Тролль" выступят с концертом в Токио 30 ноября, об этом артист сообщил на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля Far From Moscow-2017.

"С Японией меня связывают особые отношения. Впервые я побывал здесь 15 лет назад, когда мы принимали участие в российско-японском рок-фестивале на Хоккайдо, и с тех пор все не могу успокоиться и продолжаю налаживать мосты с японскими музыкантами. На фестиваль V-Rox, который уже пять лет мы проводим во Владивостоке, приезжают российские музыканты и музыканты из Японии: EGO-Wrappin, Love Phycodelico, возможно в следующем году в фестивале примет участие группа X-JAPAN", — сообщил музыкант, который сам себя назвал "энтузиастом народной музыкальной дипломатии".

Фестиваль Far From Moscow-2017, который проходит в рамках фестиваля "Русские сезоны", знакомит японскую публику с российской культурой направления new wave. В том числе, в Японию на три дня в ноябре приедет ресторан White Rabbit, который представит здесь "новую русскую" кухню. Молодежная культура будет представлена выступлением российских ди-джеев.

"Мы представляем новую программу в рамках "Русских сезонов", которую мы назвали Far From Moscow, она посвящена новым веяниям. Я надеюсь, что это станет хорошим заделом на будущее. Это интересное дело, которое поможет новому поколению узнать друг друга лучше", — подчеркнул музыкант.

Лагутенко считает, что проект, возникший по инициативе самих участников, во многом был осуществлен благодаря "отголоскам встречи на высшем уровне" между Японией и Россией.

"Эти инициативы идут не из кабинетов правительственных зданий, а от непосредственных участников проекта, таких энтузиастов, как я. Нам удалось найти возможности для диалога между российскими организациями, занимающимися популяризацией традиционных культурных ценностей, и меду японскими партнерами. Я думаю, что, конечно, это не в последнюю очередь отголоски встреч на высшем уровне, но эти встречи на высшем уровне позволяют таким музыкантам, как я, художникам и композиторам быть более открытыми в отношении друг к другу. Я верю в то, что чем больше обыкновенные парни и девушки будут общаться со своими ровесниками в Японии, тем легче и на высшем уровне впоследствии будет договариваться и принимать решения", — отметил лидер группы "Мумий Тролль".