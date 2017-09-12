Заммэра Москвы прокомментировал отказ кинотеатров от проката "Матильды"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва не намерена вмешиваться в репертуарную политику кинотеатров, заявил РИА Новости заместитель мэра города Леонид Печатников, комментируя отказ некоторых сетей от проката фильма Алексея Учителя "Матильда".

Во вторник стало известно, что объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" решила отказаться от показа "Матильды" из-за случаев угроз противников фильма. В пресс-службе сети говорится, что решение связано "исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма".

По словам Печатникова, прокатная политика коммерческих кинотеатров полностью находится в компетенции их руководства.

"Прокатное удостоверение фильму выдает федеральное Министерство культуры, и запретить показ можно только по решению суда. Москва в репертуарную политику кинотеатров вмешиваться не собирается", — сказал он.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".