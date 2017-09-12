Заммэра Москвы прокомментировал отказ кинотеатров от проката "Матильды"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва не намерена вмешиваться в репертуарную политику кинотеатров, заявил РИА Новости заместитель мэра города Леонид Печатников, комментируя отказ некоторых сетей от проката фильма Алексея Учителя "Матильда".
По словам Печатникова, прокатная политика коммерческих кинотеатров полностью находится в компетенции их руководства.
"Прокатное удостоверение фильму выдает федеральное Министерство культуры, и запретить показ можно только по решению суда. Москва в репертуарную политику кинотеатров вмешиваться не собирается", — сказал он.
Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.