Толстой призвал не игнорировать мнение людей, которых задевает "Матильда"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Всем сторонам конфликта, связанного с фильмом режиссера Алексея Учителя "Матильда", нужно быть мудрее, нельзя игнорировать мнение людей, которых задевает эта картина, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Я считаю, что авторы фильма не думали и не подозревали, что это вызовет такой резонанс и что это спровоцирует такую обиду, участие общества. Для них это неожиданность. И вместо того чтобы искать какой-то общий язык и пытаться как-то эту ситуацию чуть-чуть смикшировать, они пошли по другому пути. Они сказали, что нет, все дозволено, мы будем делать так, как с самого начала решили, и не будем обращать внимание на то, что нам пишут тут", — сказал журналистам Толстой.

"На мой взгляд, крайне неверно игнорировать мнение тех людей, кого это задевает и оскорбляет по вере. Почему? Потому что игнорирование диалога, игнорирование тех людей, оно провоцирует экстремистов. И то, что мы видим сейчас: поджоги машин, поджоги кинотеатров — это, безусловно, преступления, за которые нужно наказывать. Но это следствие какого-то цивилизованного диалога в этом русле. Мне кажется, нужно быть мудрее всем сторонам этого конфликта", — подчеркнул парламентарий.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.