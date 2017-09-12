США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Нижегородскую Выксу ждет настоящая театральная осень

18:0012.09.2017
0300
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗанавес. Архивное фотоЗанавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков сам выйдет на сцену в спектакле "Сирано де Бержерак", который театр покажет в рамках гастролей в нижегородском городе Выкса, сообщил популярный актер на пресс-конференции во вторник в МИА "Россия сегодня".

Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Балетная труппа Большого театра пополнилась новыми артистами

"В Выксе выйду я сам, сыграю одну из любимых своих ролей — Сирано де Бержерака. И отец, и мама у меня нижегородцы. Нижегородская земля — это мои пенаты, и я горжусь званием волжанина", — сказал Безруков.

Председатель правления Объединенной металлургической компании (ОМК) Наталья Еремина сообщила, что в Выксе Московский губернский театр сыграет четыре спектакля. Кроме того, жители города смогут посмотреть два представления с участием звезд балета.
Она напомнила, что у Выксы богатые культурные и театральные традиции.

"Именно в Выксе известный драматург Сухово-Кобылин начал писать пьесу "Свадьба Кречинского". Эта пьеса стала визитной карточкой Выксунского крепостного театра, который в середине ХIХ века входил в тройку самых известных провинциальных театров России", — отметила Еремина.

Как сказал Безруков, 19 сентября труппа выходит на сцену в Выксе — там, где создавалась пьеса "Свадьба Кречинского", а 17 сентября отмечается 200 лет со дня рождения Сухово-Кобылина.

"Для нас это колоссальное событие. Я не раз говорил, что театру необходимо движение, гастроли. Это развивает театр, дает ему возможность нового свежего дыхания", — сказал Безруков.

Безруков сообщил, что в гастролях примет участие Губернаторский оркестр Московской области, который входит в состав театра.

По его словам, на сцене выксунского дворца культуры актеры покажут спектакль "Бешеные деньги" по пьесе Николая Островского, в котором он выступил в качестве режиссера-постановщика, а главную роль сыграет друг актера популярный артист Дмитрий Дюжев.

Принявший участие в пресс-конференции театральный режиссер и продюсер, народный артист России Андрис Лиепа напомнил, что артисты балета ведущих московских театров уже дважды выступали в Выксе.

"Когда хороший балет приезжает, его понимают все. Для тех, кто никогда не был в театре, это открытие, откровение, а для тех, кто любит балет, это ещё один подарок от ОМК и от нас Выксунскому металлургическому заводу, городу и людям, которые в нём живут", — сказал Лиепа.

Зрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Мединский отметил рекордную посещаемость Большого театра

По словам Натальи Ереминой, Объединенная металлургическая компания обеспечивает среду, которая дает работникам завода возможность развиваться в культурной сфере.

"Чтобы быть успешными, работники завода должны не только быть профессионалами, но и развиваться интеллектуально. Такой человек требует другой среды для своей жизни. Он требует не только хорошего места, где он будет работать. Он требует, чтобы за воротами заводской проходной, ему обеспечили среду, которая даст ему возможность развиваться культурно", — сказала Еремина.

По ее словам, в сентябре выксунцев ждет "настоящая театральная осень", а выступления столичных театров в Выксе приурочены к 25-летию Объединенной металлургической компании и 260-летию Выксунского металлургического завода.

Первые гастроли в Выксе ОМК организовала 10 лет назад.

Комментировать
Культура
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена