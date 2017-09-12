Нижегородскую Выксу ждет настоящая театральная осень

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков сам выйдет на сцену в спектакле "Сирано де Бержерак", который театр покажет в рамках гастролей в нижегородском городе Выкса, сообщил популярный актер на пресс-конференции во вторник в МИА "Россия сегодня".

"В Выксе выйду я сам, сыграю одну из любимых своих ролей — Сирано де Бержерака. И отец, и мама у меня нижегородцы. Нижегородская земля — это мои пенаты, и я горжусь званием волжанина", — сказал Безруков.

Председатель правления Объединенной металлургической компании (ОМК) Наталья Еремина сообщила, что в Выксе Московский губернский театр сыграет четыре спектакля. Кроме того, жители города смогут посмотреть два представления с участием звезд балета.

Она напомнила, что у Выксы богатые культурные и театральные традиции.

"Именно в Выксе известный драматург Сухово-Кобылин начал писать пьесу "Свадьба Кречинского". Эта пьеса стала визитной карточкой Выксунского крепостного театра, который в середине ХIХ века входил в тройку самых известных провинциальных театров России", — отметила Еремина.

Как сказал Безруков, 19 сентября труппа выходит на сцену в Выксе — там, где создавалась пьеса "Свадьба Кречинского", а 17 сентября отмечается 200 лет со дня рождения Сухово-Кобылина.

"Для нас это колоссальное событие. Я не раз говорил, что театру необходимо движение, гастроли. Это развивает театр, дает ему возможность нового свежего дыхания", — сказал Безруков.

Безруков сообщил, что в гастролях примет участие Губернаторский оркестр Московской области, который входит в состав театра.

По его словам, на сцене выксунского дворца культуры актеры покажут спектакль "Бешеные деньги" по пьесе Николая Островского, в котором он выступил в качестве режиссера-постановщика, а главную роль сыграет друг актера популярный артист Дмитрий Дюжев.

Принявший участие в пресс-конференции театральный режиссер и продюсер, народный артист России Андрис Лиепа напомнил, что артисты балета ведущих московских театров уже дважды выступали в Выксе.

"Когда хороший балет приезжает, его понимают все. Для тех, кто никогда не был в театре, это открытие, откровение, а для тех, кто любит балет, это ещё один подарок от ОМК и от нас Выксунскому металлургическому заводу, городу и людям, которые в нём живут", — сказал Лиепа.

По словам Натальи Ереминой, Объединенная металлургическая компания обеспечивает среду, которая дает работникам завода возможность развиваться в культурной сфере.

"Чтобы быть успешными, работники завода должны не только быть профессионалами, но и развиваться интеллектуально. Такой человек требует другой среды для своей жизни. Он требует не только хорошего места, где он будет работать. Он требует, чтобы за воротами заводской проходной, ему обеспечили среду, которая даст ему возможность развиваться культурно", — сказала Еремина.

По ее словам, в сентябре выксунцев ждет "настоящая театральная осень", а выступления столичных театров в Выксе приурочены к 25-летию Объединенной металлургической компании и 260-летию Выксунского металлургического завода.

Первые гастроли в Выксе ОМК организовала 10 лет назад.