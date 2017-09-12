Игорь Бутман: джаз завоевывает сердца

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Участник фестиваля Koktebel Jazz Party-2015, саксофонист Игорь Бутман высоко оценил юбилейный сезон джаза, который прошел с 18 по 20 августа в артистическом поселке Коктебель: "Огромное событие было джаз-фестиваль "Коктебель джаз-пати". Приехал наш Президент. Это огромный знак для нас, что джазовая музыка не просто завоевывает сердца, а показывает, что она у нас на высочайшем уровне. За нее мы горды", — рассказал Бутман в интервью СМИ.

Юбилейный сезон джаза в Крыму, который прошел с 18 по 20 августа в артистическом поселке Коктебель, посетил Президент РФ Владимир Путин. Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил устроителей, отметив, что за 15 лет в Крыму выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. Международный фестиваль ежегодно объединяет джазменов со всего мира на берегу Черного моря, в этом году слушателей порадовали исполнители из Германии, США, Франции, Швеции, Швейцарии, Бразилии, Кореи, России и других стран.

© РИА Новости Политике здесь не место: иностранные музыканты — о Крыме, джазе и шантаже Госдепа — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017. Официальный сайт фестиваля — http://koktebel-jazz.ru