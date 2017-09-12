Игорь Бутман: джаз завоевывает сердца

14:1612.09.2017
(обновлено: 14:20 12.09.2017)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Участник фестиваля Koktebel Jazz Party-2015, саксофонист Игорь Бутман высоко оценил юбилейный сезон джаза, который прошел с 18 по 20 августа в артистическом поселке Коктебель: "Огромное событие было джаз-фестиваль "Коктебель джаз-пати". Приехал наш Президент. Это огромный знак для нас, что джазовая музыка не просто завоевывает сердца, а показывает, что она у нас на высочайшем уровне. За нее мы горды", — рассказал Бутман в интервью СМИ.
Юбилейный сезон джаза в Крыму, который прошел с 18 по 20 августа в артистическом поселке Коктебель, посетил Президент РФ Владимир Путин. Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил устроителей, отметив, что за 15 лет в Крыму выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. Международный фестиваль ежегодно объединяет джазменов со всего мира на берегу Черного моря, в этом году слушателей порадовали исполнители из Германии, США, Франции, Швеции, Швейцарии, Бразилии, Кореи, России и других стран.
Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".
Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".
Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017. Официальный сайт фестиваля — http://koktebel-jazz.ru
Юбилейный 15-й джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, прошедший в Коктебеле, преподнес поклонникам джаза множество сюрпризов и приятных музыкальных открытий.
Музыканты из знаменитого ансамбля виртуозов Brazil All Stars исполнили программу "Мое бразильское сердце", а специальным гостем коллектива стал трубач из Швеции Андерс Бергкранц.
Коллектив, сочетающий в своем творчестве классические джазовые темы и мотивы бразильской самбы и боссановы, был организован по инициативе петербургского пианиста и композитора Андрея Кондакова.
На протяжении всего фестиваля фотографии пользователей соцсетей, которые они делали на площадках Koktebel Jazz Party, транслировались на экран Главной сцены — для участия в акции все желающие публиковали фото с обязательным хэштегом фестиваля #KJP2017.
Главным сюрпризом для гостей фестиваля, безусловно, стал визит президента РФ Владимира Путина, которого публика встретила громкими аплодисментами.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что президенту понравился особенный "комплимент" музыкантов, составленный из любимых композиций главы государства.
Заключительный концерт Koktebel Jazz Party открыл интернациональный ансамбль молодых исполнителей Double Bass Project. Этот коллектив необычен по нескольким причинам: во-первых, в его составе сразу две девушки — контрабасистка и вокалистка, во-вторых контрабасов в бэнде тоже два, что является большой редкостью.
Хэдлайнером последнего дня фестиваля стал легендарный джазовый пианист Эдвард Пальмиери.
Он является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет.
Подхватил волну инструментального джаза Интернациональный ансамбль Якова Окуня.
Этот уважаемый джазовый пианист обладает особой привилегией на фестивале: он самостоятельно отбирает музыкантов, которые выходят с ним на сцену.
На протяжении нескольких дней гости курорта могли наслаждаться джазом чуть ли не круглосуточно.
Юные музыканты получили возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями на Волошинской сцене.
Впервые джазовое исполнение прозвучало в стенах коктебельского дельфинария, а в международном детском центре "Артек" выступили финалисты известных музыкальных телешоу "Голос. Дети", "Синяя птица" и "Лучше всех".
Кроме того, любители джаза во всем мире могли следить за трансляциями концертов главной сцены в уникальном формате панорамного видео 360°.
Джаз вернется на набережную Коктебеля следующим летом: Дмитрий Киселев сообщил гостям, что в следующем году Koktebel Jazz Party состоится 24, 25 и 26 августа.