В Москве откроют памятник Калашникову

Скульптор Салават Щербаков (справа) в своей мастерской у памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову

Скульптор Салават Щербаков (справа) в своей мастерской у памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Памятник оружейнику Михаилу Калашникову появится на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве 19 сентября, заявил журналистам народный художник РФ, скульптор монумента Салават Щербаков.

Открытие памятника Михаилу Калашникову в Оружейном переулке в Москве планировалось в январе. Из-за погодных условий его перенесли на 8 мая, затем — на День оружейника, который отмечается в России 19 сентября.

"Памятник оружейнику Михаилу Калашникову будет открыт на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской (улиц) в Москве 19 сентября", — сказал Щербаков.

По его словам, на этом месте монумент будет более заметен, нежели в Оружейном переулке, где его планировали установить ранее.

По информации Щербакова, высота монумента составила 7,5 метра, в ходе работы были уточнены некоторые его детали, например, модель автомата, который держит в руках Калашников. В художественной композиции будет также обозначена фигура земного шара и образ святого Георгия Победоносца, как символы сохранения мира и победы "над силами зла".

Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество. Председатель общества, министр культуры РФ Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину во время посещения концерна "Калашников" в Ижевске в сентябре 2016 года.