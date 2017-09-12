В Москве откроют памятник Калашникову

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Памятник оружейнику Михаилу Калашникову появится на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве 19 сентября, заявил журналистам народный художник РФ, скульптор монумента Салават Щербаков.
"Памятник оружейнику Михаилу Калашникову будет открыт на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской (улиц) в Москве 19 сентября", — сказал Щербаков.
По его словам, на этом месте монумент будет более заметен, нежели в Оружейном переулке, где его планировали установить ранее.
Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество. Председатель общества, министр культуры РФ Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину во время посещения концерна "Калашников" в Ижевске в сентябре 2016 года.