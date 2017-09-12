Театр имени Моссовета открывает юбилейный сезон

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Академический театр имени Моссовета открывает свой юбилейный 95-ый сезон 12 сентября: на Основной сцене состоится спектакль "Римская комедия" — пьеса живого классика отечественной литературы Леонида Зорина в постановке народного артиста РФ Павла Хомского, долгие годы возглавлявшего этот коллектив, а днем состоялся сбор труппы, на котором директор театра Валентина Панфилова рассказала о планах театра.
Режиссер Сергей Виноградов уже начал репетиции "Вассы Железновой" Максима Горького с народной артисткой России Валентиной Талызиной в заглавной роли. В спектакле будут использованы два варианта горьковской пьесы — первый и "канонический" второй. Премьера намечена на декабрь.
Режиссер Сергей Юрский приступит к постановке новой пьесы Игоря Вацетиса.
Также в ближайших планах театра — работа над постановкой "Великодушный рогоносец" Фернана Кроммелинка с Павлом Деревянко в главной роли. Постановку осуществит режиссер Нина Чусова. Виктор Шамиров замышляет спектакль с Александром Домогаровым, название уточняется.
В 2018 году Андрей Кончаловский планирует приступить к репетициям спектакля по одной из шекспировских пьес.
Начало юбилейного сезона ознаменуется вручением Премии города Москвы в области литературы и искусства, которое состоится 12 сентября в мэрии. Лауреатами премии стали создатели спектакля "Не все коту масленица": режиссер Виктор Шамиров и актеры — Нина Дробышева, Евгений Стеблов, Елена Валюшкина и Станислав Бондаренко.
Театр поздравил Сергея Юрского с 60-летием творческой деятельности, из них 40 лет актер работает в театре им. Моссовета.