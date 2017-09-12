Театр имени Моссовета открывает юбилейный сезон

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Академический театр имени Моссовета открывает свой юбилейный 95-ый сезон 12 сентября: на Основной сцене состоится спектакль "Римская комедия" — пьеса живого классика отечественной литературы Леонида Зорина в постановке народного артиста РФ Павла Хомского, долгие годы возглавлявшего этот коллектив, а днем состоялся сбор труппы, на котором директор театра Валентина Панфилова рассказала о планах театра.

Начало юбилейного сезона пройдет под знаком классики. И первой премьерой станет спектакль "Идиот" по знаменитому роману Федора Достоевского в постановке известного режиссера Юрия Еремина. Как всегда у Еремина репетируют два равноценных состава. Над образом Князя Мышкина будут работать артисты Антон Аносов и Дмитрий Подадаев. Роль Настасьи Филипповны выбраны актрисы — Екатерина Гусева и Юлия Хлынина.

Режиссер Сергей Виноградов уже начал репетиции "Вассы Железновой" Максима Горького с народной артисткой России Валентиной Талызиной в заглавной роли. В спектакле будут использованы два варианта горьковской пьесы — первый и "канонический" второй. Премьера намечена на декабрь.

В планах — постановка спектакля "Путешествие с тетушкой" по мотивам одноименного романа Грэма Грина с народной артисткой России Ольгой Остроумовой в главной роли. Режиссером-постановщиком выступит Михаил Левитин-младший, сын актрисы.

Режиссер Сергей Юрский приступит к постановке новой пьесы Игоря Вацетиса.

Также в ближайших планах театра — работа над постановкой "Великодушный рогоносец" Фернана Кроммелинка с Павлом Деревянко в главной роли. Постановку осуществит режиссер Нина Чусова. Виктор Шамиров замышляет спектакль с Александром Домогаровым, название уточняется.

В 2018 году Андрей Кончаловский планирует приступить к репетициям спектакля по одной из шекспировских пьес.

Театр будет развивать свой "молодежный проект", в рамках которого режиссер Илья Носаченко начнет работу над экспериментальным спектаклем "Туман" по роману испанского писателя и философа Микеле Унамуно.

Начало юбилейного сезона ознаменуется вручением Премии города Москвы в области литературы и искусства, которое состоится 12 сентября в мэрии. Лауреатами премии стали создатели спектакля "Не все коту масленица": режиссер Виктор Шамиров и актеры — Нина Дробышева, Евгений Стеблов, Елена Валюшкина и Станислав Бондаренко.

Театр поздравил Сергея Юрского с 60-летием творческой деятельности, из них 40 лет актер работает в театре им. Моссовета.