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Культура

В Минкультуры поздравили "Мосфильм" с призом на Венецианском фестивале

19:0611.09.2017
(обновлено: 19:07 11.09.2017)
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© AFP 2017 / Alexander NemenovРекламный щит киностудии Мосфильм. Архивное фотоРекламный щит киностудии Мосфильм. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов поздравил главу и сотрудников киноконцерна "Мосфильм" с призом, который получил фильм Элема Климова на Венецианском фестивале в номинации восстановленных картин, и отметил, что киноиндустрия России "на верном пути".

Ранее сообщалось, что жюри Венецианского фестиваля отметило призом военную драму "Иди и смотри" советского режиссера Элема Климова (1985) в номинации "Лучшая восстановленная картина".

"Успех советской картины "Иди и смотри" в соперничестве с двадцатью другими шедеврами мирового кино – очередное доказательство величия нашего кинематографа. Его уважают, его признают, его по-настоящему любят. Вдвойне приятно, что признания удостоился замечательный режиссер Элем Климов, талант которого, по мнению многих, не был в полной мере оценен при жизни", — приводит пресс-служба Минкультуры слова Тельнова.

Глава департамента кинематографии министерства поздравил с призом всех, кто причастен к высокой награде, и поблагодарил главу "Мосфильма" Карена Шахназарова за проведенную работу по восстановлению картины.

"Результаты этой работы – налицо! Четыре месяца труда, которые были затрачены на подготовку продемонстрированной версии картины, подарили всем нам без преувеличения большую победу! Наша киноиндустрия на верном пути, и мы сделаем все, чтобы с этого пути не свернуть", — подчеркнул Тельнов

Лучшим фильмом 74-го Венецианского кинофестиваля стала фантастическая драма "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо.

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© AP Photo / Domenico StinellisВ основную конкурсную программу Венецианского фестиваля в этом году вошел 21 фильм, в том числе режиссерская работа Гильермо Дель Торо "Форма воды", на показ которой пришла бразильская модель Рената Куэртен.Модель Рената Куэртен на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 31 августа 2017
© AP Photo / Domenico Stinellis
В основную конкурсную программу Венецианского фестиваля в этом году вошел 21 фильм, в том числе режиссерская работа Гильермо Дель Торо "Форма воды", на показ которой пришла бразильская модель Рената Куэртен.
© AP Photo / Invision/Joel RyanВ рамках кинофестиваля в Венеции впервые прошло вручение премии The Franca Sozzani Award, учрежденной в память о главе итальянского Vogue Франки Соццани, которой не стало в конце прошлого года. На церемонию вручения этой премии пришла бразильская модель Изабели Фонтана.Модель Изабели Фонтана на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 1 сентября 2017
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
В рамках кинофестиваля в Венеции впервые прошло вручение премии The Franca Sozzani Award, учрежденной в память о главе итальянского Vogue Франки Соццани, которой не стало в конце прошлого года. На церемонию вручения этой премии пришла бразильская модель Изабели Фонтана.
© AFP 2017 / Filippo Monteforte Актриса Микаэла Рамаццоти сыграла одну из главных ролей в фильме "Семья" итальянского режиссера Себастьяно Ризо. Фильм вошел в основную конкурсную программу фестиваля.Итальянская актриса Микаэла Рамаццоти на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 4 сентября 2017
© AFP 2017 / Filippo Monteforte 
Актриса Микаэла Рамаццоти сыграла одну из главных ролей в фильме "Семья" итальянского режиссера Себастьяно Ризо. Фильм вошел в основную конкурсную программу фестиваля.
© AFP 2017 / Tiziana FabiИтальянские актеры Матильда де Андхелис и Андреа Арканджели перед показом фильма "Семья".Актриса Матильда де Андхелис и итальянский актер Андреа Арканджели на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 4 сентября 2017
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
Итальянские актеры Матильда де Андхелис и Андреа Арканджели перед показом фильма "Семья".
© AFP 2017 / Filippo Monteforte Итальянская актриса и режиссер Кристиана Капотонди перед показом фильма "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", вошедшего в основную конкурсную программу фестиваля.Итальянская актриса Кристиана Капотонди на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 4 сентября 2017
© AFP 2017 / Filippo Monteforte 
Итальянская актриса и режиссер Кристиана Капотонди перед показом фильма "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", вошедшего в основную конкурсную программу фестиваля.
© AFP 2017 / Tiziana FabiАктриса Сьюзан Сарандон перед премьерой фильма американского режиссера Джеймса Тобака "Частная жизнь современной женщины", представленного в рамках внеконкурсных показов фестиваля.Актриса Сьюзан Сарандон на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 3 сентября 2017
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
Актриса Сьюзан Сарандон перед премьерой фильма американского режиссера Джеймса Тобака "Частная жизнь современной женщины", представленного в рамках внеконкурсных показов фестиваля.
© AP Photo / Domenico StinellisИтальянская актриса и модель Валерия Марини перед премьерным показом фильма режиссера Паоло Вирдзи "В поисках праздника", представленного в основной конкурсной программе фестиваля.Итальянская модель Валерия Марини на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 3 сентября 2017
© AP Photo / Domenico Stinellis
Итальянская актриса и модель Валерия Марини перед премьерным показом фильма режиссера Паоло Вирдзи "В поисках праздника", представленного в основной конкурсной программе фестиваля.
© REUTERS / Alessandro BianchiМодель и телеведущая тунисского происхождения Афеф Джнифен на церемонии вручения премии Franca Sozzani Award, прошедшей в рамках Венецианского кинофестиваля.Тунисская модель Афеф Джнифен на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 1 сентября 2017
© REUTERS / Alessandro Bianchi
Модель и телеведущая тунисского происхождения Афеф Джнифен на церемонии вручения премии Franca Sozzani Award, прошедшей в рамках Венецианского кинофестиваля.
© AP Photo / Invision/Joel RyanДжордж Клуни с женой Амаль перед премьерой его фильма "Субурбикон", представленного в основной конкурсной программе кинофестиваля.Джордж Клуни и Амаль Клуни на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 2 сентября 2017
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Джордж Клуни с женой Амаль перед премьерой его фильма "Субурбикон", представленного в основной конкурсной программе кинофестиваля.
© REUTERS / Alessandro BianchiИтальянский модельер Донателла Версаче приняла участие во вручении первой премии, посвященной главному редактору итальянского Vogue Франке Соццани.Итальянский модельер Донателла Версаче на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 1 сентября 2017
© REUTERS / Alessandro Bianchi
Итальянский модельер Донателла Версаче приняла участие во вручении первой премии, посвященной главному редактору итальянского Vogue Франке Соццани.
© REUTERS / Alessandro BianchiАктриса Кирстен Данст на 74-м Венецианском кинофестивале представила триллер "Вудшок", где она сыграла главную роль.Актриса Кирстен Данст на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 4 сентября 2017
© REUTERS / Alessandro Bianchi
Актриса Кирстен Данст на 74-м Венецианском кинофестивале представила триллер "Вудшок", где она сыграла главную роль.
© AFP 2017 / Tiziana FabiЛиванская актриса Рита Хайек перед премьерой фильма основной конкурсной программы фестиваля "Оскорбление", в котором она сыграла главную женскую роль.Актриса Рита Хайек на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 31 августа 2017
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
Ливанская актриса Рита Хайек перед премьерой фильма основной конкурсной программы фестиваля "Оскорбление", в котором она сыграла главную женскую роль.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteПервая корейская модель, ставшая лицом бренда L’Oréal Paris, Су Джу Пак на премьере фильма Мартина Макдонаха "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури".Модель Су Джу Пак на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 4 сентября 2017
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Первая корейская модель, ставшая лицом бренда L’Oréal Paris, Су Джу Пак на премьере фильма Мартина Макдонаха "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури".
© AFP 2017 / Tiziana FabiИтальянская актриса Кьяра Феррани перед премьерой фильма "Субурбикон".Блоггер Кьяра Ферраньи на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 2 сентября 2017
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
Итальянская актриса Кьяра Феррани перед премьерой фильма "Субурбикон".
© AP Photo / Domenico StinellisАнгел Victoria's Secret, бразильская модель Изабель Гуларт перед премьерой фильма "Форма воды".Модель Изабель Гуларт на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 31 августа 2017
© AP Photo / Domenico Stinellis
Ангел Victoria's Secret, бразильская модель Изабель Гуларт перед премьерой фильма "Форма воды".
© AP Photo / Invision/Joel RyanАмериканская актриса Джейн Фонда в рамках внеконкурсных показов Венецианского фестиваля представила фильм "Наши души ночью", где она сыграла в дуэте с Робертом Редфордом.Американская актриса Джейн Фонда на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 1 сентября 2017
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Американская актриса Джейн Фонда в рамках внеконкурсных показов Венецианского фестиваля представила фильм "Наши души ночью", где она сыграла в дуэте с Робертом Редфордом.
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