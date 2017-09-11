В Минкультуры поздравили "Мосфильм" с призом на Венецианском фестивале

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов поздравил главу и сотрудников киноконцерна "Мосфильм" с призом, который получил фильм Элема Климова на Венецианском фестивале в номинации восстановленных картин, и отметил, что киноиндустрия России "на верном пути".

Ранее сообщалось, что жюри Венецианского фестиваля отметило призом военную драму "Иди и смотри" советского режиссера Элема Климова (1985) в номинации "Лучшая восстановленная картина".

"Успех советской картины "Иди и смотри" в соперничестве с двадцатью другими шедеврами мирового кино – очередное доказательство величия нашего кинематографа. Его уважают, его признают, его по-настоящему любят. Вдвойне приятно, что признания удостоился замечательный режиссер Элем Климов, талант которого, по мнению многих, не был в полной мере оценен при жизни", — приводит пресс-служба Минкультуры слова Тельнова.

Глава департамента кинематографии министерства поздравил с призом всех, кто причастен к высокой награде, и поблагодарил главу "Мосфильма" Карена Шахназарова за проведенную работу по восстановлению картины.

"Результаты этой работы – налицо! Четыре месяца труда, которые были затрачены на подготовку продемонстрированной версии картины, подарили всем нам без преувеличения большую победу! Наша киноиндустрия на верном пути, и мы сделаем все, чтобы с этого пути не свернуть", — подчеркнул Тельнов

Лучшим фильмом 74-го Венецианского кинофестиваля стала фантастическая драма "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо.