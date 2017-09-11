Иллюзионный аттракцион Анатолия Сокола взял гран-при циркового фестиваля

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Иллюзионный аттракцион Анатолия Сокола взял гран-при XVI Московского международного молодежного фестиваля-конкурса циркового искусства, который проходил с 7 по 10 сентября в цирке Никулина на Цветном бульваре, сообщил РИА Новости Сокол.

В воскресенье в цирке Никулина на Цветном бульваре завершился XVI Московский международный молодежный фестиваль-конкурс циркового искусства, в котором приняли участие около 100 артистов из России, Белоруссии, Испании, Казахстана, Китая, Молдовы, Монголии и других стран мира.

Лауреатами конкурса стали артисты "Росгосцирка": Гран-при фестиваля завоевал иллюзионный аттракцион "Водная иллюзия" заслуженного артиста России Анатолия Сокола и Алексея Сокола, представителей цирковой династии, которая в этом году отметила 110-летие.

"Все номера были сильными, конкуренция высокая, нам повезло, что мы взяли золото, Гран-при этого фестиваля. Очень хотелось, чтобы нас оценили по достоинству. Мы работаем в иллюзионном жанре, показываем эксклюзивные трюки, аналогов которым нет. В жюри была элита циркового сообщества — из Китая, Австралии, Монако, Германии, Испании, Италии", — сказал Сокол.

Он уточнил, что также в жюри были директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и заслуженный артист Грузии Гия Эрадзе.

По словам Сокола, фестиваль в целом завершился с огромным успехом для артистов "Росгосцирка". Так, номер с дрессированными попугаями "Лиры" Дарьи и Александра Оноприенко взял "серебро", а жонглер Анар Джабраилов получил "бронзу".