БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Известный британский актер, режиссер и продюсер Рэйф Файнс получил гражданство Сербии, говорится в сообщении сербского портала официальной государственной информации "Службени гласник", который публикует указы и постановления.

Решение о приеме Файнса в сербское гражданство подписала глава правительства страны Ана Брнабич 7 сентября.

Актер регулярно бывает в Сербии. В частности, в Белграде он снимает эпизоды фильма о всемирно известном артисте балета и балетмейстере Рудольфе Нуриеве, а в 2010 году в Сербии он работал над съемками фильма "Кориолан" по пьесе Шекспира. В июне этого года Файнс был в числе гостей на инаугурации сербского президента Александра Вучича.

Рэйф Файнс — актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер. Прославился благодаря роли эсэсовца Амона Гета в фильме Стивена Спилберга "Список Шиндлера" и роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, а также по фильмам "Английский пациент", "Залечь на дно в Брюгге", "Чтец", "Отель "Гранд Будапешт".