БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Известный британский актер, режиссер и продюсер Рэйф Файнс получил гражданство Сербии, говорится в сообщении сербского портала официальной государственной информации "Службени гласник", который публикует указы и постановления.
Решение о приеме Файнса в сербское гражданство подписала глава правительства страны Ана Брнабич 7 сентября.
Рэйф Файнс — актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер. Прославился благодаря роли эсэсовца Амона Гета в фильме Стивена Спилберга "Список Шиндлера" и роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, а также по фильмам "Английский пациент", "Залечь на дно в Брюгге", "Чтец", "Отель "Гранд Будапешт".