Путин в понедельник примет в Кремле Кобзона и поздравит его с юбилеем

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле народного артиста СССР Иосифа Кобзона и его супругу и поздравит исполнителя с 80-летием, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мэтр российской эстрады, депутат Госдумы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон в понедельник празднует свой 80-й день рождения.

"Президент сегодня примет в Кремле Иосифа Давыдовича Кобзона, который придет к нему вместе с супругой, и которых президент поздравит с юбилеем, с 80-летием. Вы знаете, они давно товарищи. Путин с огромным уважением относится к Кобзону", — сказал Песков.

За годы творчества Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен, а также побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.