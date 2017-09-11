Международный хоровой фестиваль им. Тевлина пройдет под знаком Стравинского

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Международный Осенний хоровой фестиваль имени Бориса Тевлина откроется в Большом зале Московской консерватории мировой премьерой — прозвучит мистический опус "Слово —Verbum" для арфы, хора, органа и чтеца на текст Владимира Набокова.

В программе также презентация редко звучащих сочинений Игоря Стравинского "Антема" и Credo, знакомство с национальной хоровой культурой Тайваня, сообщили в пресс-службе консерватории.

"В этом году фестиваль проходит под девизом "В орбите Игоря Стравинского". Стравинский повлиял едва ли не на большую часть композиторов второй половины ХХ века. Эстетика фестиваля, безусловно, близка кредо Стравинского — "быть вместе со временем!" — сказал РИА Новости художественный руководитель фестиваля профессор Александр Соловьев.

В 2017 году весь мир отмечает 135 лет со дня рождения композитора, Но есть еще одна знаковая для консерватории дата: 55 лет назад, в сентябре 1962 года Стравинский вернулся на родину отмечать свое 80-летие и дал концерты в Большом зале Московской консерватории. В каждом из четырех концертов фестиваля рядом с сочинениями Стравинского будет звучать музыка его современников из разных стран и культур.

В программе выступлений 11 сентября в Большом зале слушателей ждет знакомство с хоровой культурой Тайваня, презентация редко звучащих произведений Стравинского "Антема" и Credo.

В этот вечер состоится мировая премьера мистического опуса "Слово —Verbum" для арфы, хора, органа и чтеца на текст Набокова. В исполнении примут участие известный российский арфист, лауреат международных конкурсов, приглашенный солист Большого театра Александр Болдачев, Евгения Кривицкая (орган) и Петр Татарицкий в роли чтеца.

Тайбэйский филармонический камерный хор исполнит произведения своего классика Нан Чангчэна, а также выступит совместно с Камерным хором Московской консерватории под управлением Соловьева и исполнит произведения российских авторов. Вместе с российско-тайбэйским хором выступит пианистка Екатерина Мечетина.