Netflix покажет приквел к "Пролетая над гнездом кукушки" о медсестре Рэтчед

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Американский видеосервис Netflix покажет сериал "Рэтчед" – приквел к фильму и роману "Пролетая над гнездом кукушки", рассказывающий историю медсестры Милдред Рэтчед, сообщает издание Variety.
По данным издания, исполнительным продюсером сериала, в котором будет 18 эпизодов, разделенных на два сезона, выступит американский сценарист, продюсер и режиссёр Райан Мерфи. Главную роль медсестры Милдред Рэтчед исполнит американская актриса Сара Полсон. Американский актер и продюсер Майкл Дуглас, который продюсировал классическую экранизацию романа в 1975 году, также станет продюсером сериала.
Как сообщает онлайн издание Deadline.com, съемки сериала начнутся в середине 2018 года.
По данным Variety, это не первый случай сотрудничества Мерфи и Полсон, ранее актриса снималась в сериале "Американская история ужасов", одним из создателей которого был Мерфи, а также в "Американской истории преступлений", где Мерфи выступил в роли продюсера.