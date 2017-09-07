ОП проведет мониторинг доступности культурных учреждений в субъектах страны

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ запускает независимый мониторинг доступности культурных учреждений в субъектах России, в особенности в малых городах; его результаты будут направлены в министерство культуры, а также в верхнюю и нижнюю палаты парламента РФ, сообщает пресс-служба ОП РФ в четверг.

"Могут ли жители сел и деревень добраться до дома культуры, или для этого необходимо вызывать трактор? Есть ли у жителей небольших городов "доступ к культуре" или они вынуждены оставаться вне этой сферы жизни? Мониторинг ОП РФ покажет масштабную картину того, насколько граждане того или иного города или села имеют доступ к культурным учреждениям", — говорится в сообщении.

Опрос направлен на выявление количества объектов в населенных пунктах или их отсутствия, а также степени удаленности от жителей. По итогам мониторинга планируется поднять вопрос финансирования культурных учреждений.

По словам инициатора проекта, члена комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Дениса Кириса, мониторинг может стать поводом для создания проекта предложений по изменению системы финансирования культурных учреждений в регионах. "85% подобных учреждений финансируются из регионального бюджета, что на сегодняшний день делается по остаточному принципу. Это как раз и приводит к тому, что учреждения закрываются за отсутствием финансирования", — подчеркнул член ОП РФ, его слова приводит пресс-служба палаты.

"Если будут выявлены отдельные проблемные субъекты РФ, будем обращаться к главам регионов и во все местные законодательные и исполнительные органы власти, с тем чтобы люди могли полноценно пользоваться своим конституционным правом доступа к культуре", — отметил Кирис.