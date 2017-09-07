Мариинский театр в Приморье будет рад визиту президента Южной Кореи

Как сообщалось, в четверг Мун Чжэ Ин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума выразил желание посетить сцену Мариинского театра во Владивостоке, а также назвал Антона Чехова, Федора Достоевского и Льва Толстого любимыми писателями корейцев. Он также отметил, что и корейские писатели в своих произведениях уделяли внимание российскому Дальнему Востоку. Мун Чжэ Ин сообщил, что посмотрел в Корее балет Большого театра и хотел бы насладиться русским балетом, являющимся лучшем в мире, в Мариинском театре во Владивостоке.
"Мы будем рады всем участникам и гостям Восточного экономического форума. В рамках культурной программы ВЭФ 6, 7 и 8 сентября Приморская сцена Мариинского театра представляет участникам и гостям третьего Восточного экономического форума яркую афишу. Вчера здесь прошел концерт камерного оркестра "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, а 7 и 8 гости форума смогут посетить балет-феерию Петра Чайковского "Спящая красавица". В главных партиях выступят ведущие солисты Приморской сцены Мариинского театра, получившие высокие оценки специалистов и критиков на недавних гастролях в Санкт-Петербурге. 7 сентября в главной партии выступит японская звезда балета Аюми Нагахаши, которая является обладателем ряда призов — Приза имени Акико Тачибана (2000) и Приза имени Эйносукэ Накагава (2010). Несколько лет назад балерина прошла стажировку в Дрезденской государственной опере", — сообщила Касаткина РИА Новости.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.
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