На Венецианском кинофестивале состоялся телемост с МКС

РИМ, 6 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Показ отрывка документального фильма о подготовке нового экипажа МКС, который был снят в том числе и в России, прошел на Венецианском кинофестивале, рассказала РИА Новости режиссер картины "Экспедиция" Алессандра Бонавина.

Сюжет фильма сосредоточен на всех стадиях обучения и тренировки итальянского астронавта Паоло Несполи, который 28 июля отправился на космическую станцию вместе с российским космонавтом Сергеем Рязанским и американцем Рэндольфом Брезни.

"Сегодня состоялось почти что историческое событие — впервые астронавт выходит на связь с таким неформальным мероприятием, как кинофестиваль в Венеции. После показа Несполи провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил восьми журналистам, которым посчастливилось задать ему вопрос", — заявила она после представления первой, 20-минутной части фильма.

Мероприятие состоялось в роскошном отеле Excelsior на венецианского острове Лидо. На презентации картины помимо Бонавина выступили президент области Венето Лука Дзайя, итальянский астронавт Роберто Виттори и представители итальянского космического агентства.

Финальная стадия съемок "Экспедиции" прошла в июле в Звездном городке. По словам Бонавина, в российском центре подготовки космонавтов проходит наиболее ее сложная часть, потому что будущий экипаж должен был работать внутри корабля "Союз", на котором вскоре они вылетели к МКС. Бонавина добавила, что достигнута договоренность о включении фильма в программу Миланского технического университета в рамках совместной программы с Академией изящных искусств Брера.

Режиссер также обещала, что финальная, часовая версия о предполетном "закулисье", будет готова позднее, и в нее истории каждого из членов экипажа, съемки самой МКС, а также фрагменты, снятые в ходе предыдущих этапов работы над фильмом в Хьюстоне и в Кельне, где находятся НАСА и центр управления полетами ЕКА.