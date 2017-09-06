Мединский и Учитель обсудили показ "Матильды" на "Кино Экспо-2017"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский обсудил с режиссером Алексеем Учителем показ фильма "Матильда" в рамках ежегодного международного профессионального форума "Кино Экспо-2017", который пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры.

"Это крупнейший кинорынок, который проводится в течение года. Фильм "Матильда" будет представлен крупнейшим киносетям и директорам кинотеатров", — приводятся в сообщении слова Учителя.

Режиссер пригласил главу Минкультуры принять участие в 28-м международном кинофестивале "Послание к человеку", президентом которого он является, и вручить приз "За вклад в киноискусство". В 2017 году его обладателем станет американский актер Эрик Робертс. В прошлом году приз фестиваля в этой номинации министр вручил французской актрисе Изабель Юппер.

Режиссер Учитель снимает фильм, посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм вызвал протесты со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".