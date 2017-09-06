Дмитрий Быков пообещал опубликовать свой роман "Истина" через несколько лет

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Роман Дмитрия Быкова "Истина" обязательно будет опубликован, однако это может произойти через несколько лет, когда у автора появится уверенность, что публикация не спровоцирует в обществе "лишнюю бурю".

Роман Быкова "Июнь" поступил в продажу в начале сентября. Он стал вторым в "И-трилогии", ранее в 2012 году был опубликован роман "Икс". Тогда же Быков заявил, что работает над "Истиной", посвященной "делу Бейлиса", при этом книга до сих пор остается не опубликованной. "И-трилогия" – вторая в творчестве популярного писателя, поэта и журналиста, ранее вышли в свет его романы "Оправдание", "Орфография", "Остромов, или Ученик чародея".

"Он (роман "Истина") будет издан обязательно. Я решил, что каждой книжке – свое время. Я не считаю нужным публиковать сейчас роман о "деле Бейлиса", мне не нужна скандальная слава. Мне не хочется, чтобы эта книга поднимала лишнюю бурю. Когда над писателем не будет так довлеть внутренний цензор, я ее напечатаю, года через два-три", — сказал Быков на встрече с читателями в рамках ММКВЯ.

По словам самого автора, "И-трилогия" "рассказывает о закономерностях частной судьбы на переломах истории". "Икс" рассказывал о судьбе советского писателя, участника гражданской войны. "Июнь" посвящен предвоенным годам 1939-1941.

"Делом Бейлиса" называют расследование убийства 12-летнего киевского мальчика Андрея Ющинского в 1911 году. По версии следствия, убийство было ритуальным, по подозрению в его совершении задержали иудея Менахема Менделя Бейлиса. Позже Бейлис, два года проведший в тюрьме, был оправдан, настоящие убийцы так и не были названы.

Быков рассказал, что прочел множество материалов, посвященных этому делу. В итоге роман получился страшной и интересной детективной историей.