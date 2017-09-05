"Теснота" Кантемира Балагова готова побороться за "Оскар"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фильм "Теснота" Кантемира Балагова, получивший приз ассоциации киноведов и кинокритиков ФИПРЕССИ на 70-м Каннском фестивале, готов побороться за "Оскар", сообщили прокатчики фильма.

"До 1 октября Российский оскаровский комитет должен объявить фильм, который сможет претендовать на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке". До сих пор среди потенциальных соискателей называли "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Аритмию" Бориса Хлебникова и даже картину "Матильда" Алексея Учителя, получившую широкую предпрокатную известность. Теперь в этом списке появился новый кандидат — фильм "Теснота" Кантемира Балагова. Стало известно, что представители Российского оскаровского комитета запросили у продюсера фильма Николая Янкина необходимые материалы", — говорится в сообщении.

Действие фильма происходит в конце 90-х годов XX века в Нальчике на Северном Кавказе, где проживает еврейская семья. Однажды сына и невестку похищают местные бандиты и требуют выкуп, непосильный для семьи.

Мировая премьера "Тесноты" состоялась в рамках программы Каннского кинофестиваля "Особый взгляд", на котором фильм удостоился приза ассоциации киноведов и кинокритиков ФИПРЕССИ. На кинофестивале "Кинотавр" в Сочи картина получила приз за лучший дебют, а также приз Гильдии киноведов и кинокритиков России им. Даниила Дондурея. Фильм также получил Гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало"

В российском прокате "Теснота" стартовала 3 августа.