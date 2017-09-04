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Культура

Российские ювелиры впервые с 1851 года открыли стенд на выставке в Лондоне

23:2304.09.2017
(обновлено: 23:24 04.09.2017)
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© РИА Новости / Мария ТабакРоссийские ювелиры впервые с 1851 года открыли стенд на выставке в Лондоне. Архивное фотоРоссийские ювелиры впервые с 1851 года открыли стенд на выставке в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Табак

ЛОНДОН, 4 сен — РИА Новости, Мария Табак. Российский национальный стенд ювелирных брендов был торжественно представлен в понедельник днем на международной выставке произведений ювелирного искусства, которая проходит с 3 по 5 сентября в выставочном центре Olympia на западе Лондона, передает корреспондент РИА Новости.

Стенд под названием "Made in Russia" ("Сделано в России" — ред.) открылся в рамках одноименной правительственной программы выхода российских брендов за рубеж при поддержке Российского Экспортного Центра.

Сегодняшнее событие можно считать историческим, поскольку это первый с 1851 года совместный выход российских ювелиров на международную выставку. Мероприятие приурочено к 115-летию открытия лондонского представительства фирмы Фаберже.

Российский стенд находится прямо напротив главного входа и является одним из самых крупных на выставке.

"Я особенно рада лично приветствовать появление на выставке российского стенда и произведений российских ювелиров. Вы все увидите невероятные уникальные украшения и убедитесь в том, насколько искусны мастера России. Я надеюсь, что это начало продуктивного и долгого сотрудничества", — сказала на церемонии открытия стенда директор международной ювелирной выставки Сэм Уиллоуби.

"Мы рады представить наши ювелирные украшения, мы хотим, чтобы они понравились вам, и чтобы вы полюбили Россию так же сильно, как мы ее любим. Мы благодарим выставку за теплый прием и рады будем встретиться с вами в следующем году", — сказала, в свою очередь, издатель журнала Jewelry Garden и один из кураторов проекта Made in Russia Марина Кудрина.

По словам представителя посольства РФ в Лондоне, ювелирные украшения, способны, в некотором смысле, выполнять дипломатическую функцию.

"Наши ювелиры продолжают традиции Фаберже, используя самые современные технологии… Бриллианты — один из самых твердых материалов, но одновременно они — важный инструмент "мягкой силы". Люксовые товары включены в индекс Soft Power 30, как инструмент, повышающий привлекательность страны. И, как вы видите, нам есть, что предложить, от самих камней до таланта ювелиров. Как мы все знаем, спасибо Яну Флемингу, бриллианты — это навсегда. Однако выставка скоро закончится, так что достаточно разговоров, пусть украшения говорят сами за себя", — отметил представитель посольства.

Многогранность России

В выставке принимают участие восемь российских ювелирных брендов, многие из которых являются победителями международных конкурсов: Argentov, Ringo, Russkiye Samotsvety, Chamovskikh, Kabarovsky, Treasure House, Echo, Aldzena. Компании привезли на выставку украшения, при изготовлении которых использовались самые разные техники, материалы и технологии. В том числе, представлены на выставке украшения с изумрудами с уникального Малышевского месторождения.

"Под брендом Chamovskikh мы разрабатываем украшения в сегменте "высокого ювелирного искусства". Это единичные украшения, исключительно ручной работы. Какие-то — на заказ, а какие-то выпускаем сами, и уже готовые украшения находят своих владельцев. Это либо люди из списка Forbes, либо коллекционеры, либо инвесторы. Стоимость украшения начинается от 700 тысяч рублей и выше. Мы в Британии впервые, но у нас есть уже розничные покупатели на рынке Азии, и Германии, и Чехии", — рассказал РИА Новости руководитель отдела регионального развития екатеринбургской компании Chamovskikh Юрий Ященко.

По его словам, покупатели сравнивают продукцию фирмы с произведениями самых знаменитых ювелирных домов, таких, как Cartier, Van Cleef & Arpels и другие, однако Chamovskikh — гораздо моложе, чем конкуренты, а потому в стоимость украшений не включена наценка "за имя".

Компания Ringo привезла на выставку коллекции "Русские царевны" и "Кристалл".

"У нас более 60 коллекций, но мы хотели одновременно отразить и красоту, и традиции России, и мастерство ювелиров, и добавить что-то современное. Мы привезли две коллекции. "Русские царевны" — с более крупными натуральными драгоценными камнями. В колье изумруд 38 карат, камней такого качества сейчас уже очень сложно найти, очень насыщенный, яркий цвет. А вторая коллекция — мы хотели что-то, что могло бы быть понятно для Европы, более современное, и взяли кристаллы, которые популярны и в России, и по всему миру. Это нестандартная коллекция, с геометрией. Обратите внимание — мы в ней используем особую технологию чернения — рутенирование, мы — первая компания в России, использующая эту технологию", — рассказала бренд-менеджер Ringо Дарья Лобырева.

Московская компания Aldzena привезла в Лондон коллекции из золота с бриллиантовыми вставками, названия которых говорят сами за себя: "Ювелирный сад" и "Живой мир".

"В Лондоне мы первый раз выставляемся, будем стараться еще. Пока нам все нравится. Надеемся выйти на британский рынок. Отзывы хорошие, контакты есть, посмотрим, получится или нет", — сказал директор Aldzena Игорь Тавед.

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