МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров высоко оценил предстоящее открытие Музейно-выставочного комплекса "Моя страна. Моя история", которое состоится в Ставрополе 5 сентября.

"Музей – один из элементов сети исторических парков, созданной по инициативе Президента России. Его открытие является знаковым событием для Ставрополья. Для нашего региона это уникальное звено в системе институтов культурного развития, исторического просвещения”, – отметил в комментарии РИА Новости губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, весь цикл работ был проведен строителями с марта по сентябрь 2017 года.

"Результат – оснащённый по последнему слову техники музейный комплекс, 900 мультимедийных стендов, богатый региональный контент, раскрывающий особенности исторического пути Ставрополья и Северного Кавказа”, – сказал Владимир Васильев.

Комплекс "Россия – моя история" станет точкой притяжения для посетителей, в основном – школьников и студентов, изучающих историю родной страны и края, считает Владимир Владимиров.

"Современные технологии представления материала сделают для них процесс "открытия” прошлого родной земли по-настоящему увлекательным”, – сказал он и добавил, что территория вокруг музея – рекреационная зона площадью почти 8 гектаров – станет крупнейшим общественным пространством в самом густонаселенном и быстрорастущем районе краевой столицы.

Экспозиция будет состоять из нескольких залов, разделенных по историческим периодам. Кроме того, музейный комплекс включает открытый амфитеатр на 480 мест, зону отдыха и детскую площадку. Отдельно будет отмечен вклад в развитие региона исторических личностей: на выставке представят материалы, посвященные генералу Ермолову, великим русским писателям и поэтам Михаилу Лермонтову, Александру Пушкину и Льву Толстому.