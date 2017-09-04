В "Ленкоме" в новом сезоне поставят Булгакова и Шекспира

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Один из популярнейших московских театров "Ленком" открывает в понедельник свой 91-й сезон громкой премьерой прошлого года — "Днем опричника" в постановке Марка Захарова, а в новом сезоне зрителей ждут спектакли по Булгакову и Шекспиру, об этом рассказал художественный руководитель театра Марк Захаров на сборе труппы.

Антиутопия, которую покажут на сцене театра в понедельник, была поставлена Захаровым по мотивам произведений Владимира Сорокина. По словам режиссера, он придерживался сорокинских сюжетов, но допускал некоторую стилизацию и фантасмагорию, чтобы сделать предостережение некоторым тенденциям, которые возникают в обществе.

А первой премьерой нового сезона станет 13 сентября спектакль "Сны господина де Мольера…" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош" — о трагедии личности в условиях тирании. Над постановкой работали режиссер Павел Сафонов, сценограф Мириус Яцовски, композитор Фаустас Латенас.

Фантазии на темы Шекспира

Сам Марк Захаров приступает к репетициям "фантазий на темы шекспировских комедий и трагедий" — "Фальстаф и его друг принц Уэльский". "В новом сезоне я рискнул обратиться к Шекспиру, к которому отношусь с уважением, восхищением, но и с некоторым испугом", — сказал РИА Новости Захаров.

Франкенштейн и премии

По словам режиссера, он будет создавать свой драматургический материал на основе пьес Шекспира "Фальстаф" и "Генрих IV". "Главное каждый раз с открытием сезона для нас – это радовать зрителя, не опускать свой престиж, работать на том уровне, к которому привыкли наши поклонники, делать хорошие спектакли и выдвигать талантливую молодежь", — сказал Захаров.

Кроме того, в планах "Ленкома" сотрудничество с болгарским режиссером Александром Морфовым, который уже работал в московском театре. В "Ленкоме" уже много лет идет его спектакль "Пролетая над гнездом кукушки". На этот раз Морфов будет ставить спектакль "Франкенштейн".

По традиции на сборе труппы состоится вручение премий Международного фонда им. Евгения Леонова за работы прошлого сезона. Приз за лучшую мужскую роль достался Виктору Ракову, за лучшую женскую – Александре Захаровой. За роли второго плана были награждены артисты Татьяна Кравченко и Алексей Поляков, за лучшую роль в эпизоде отмечен артист Дмитрий Гизбрехт. Награду получил и машинно-декорационный цех театра.