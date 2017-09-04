Глава РЭЦ объяснил, почему "Маша и медведь" популярен на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости/Прайм. Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков объяснил, что помогло мультфильму "Маша и медведь" завоевать популярность на Ближнем Востоке.

Говоря о сотрудничестве с ближневосточными странами, он отметил: "Здесь очень важно межрегиональное сотрудничество. Например, Ближний Восток хорошо поставляет товары из мусульманских регионов: Башкирии, Татарстана. Здесь много нюансов".

Фрадков в преддверии Восточного экономического форума рассказал, что недавно провел встречу с российскими аниматорами, где обсуждалось, что, согласно некоторым оценкам, бренд "Маша и медведь" входит в топ-5 анимационных брендов в мире.

"Этот мультфильм очень популярен в Китае, но также и на Ближнем Востоке. Вы знаете, почему? Потому что у Маши очень правильный платочек. Это совершенно другая логика", — пояснил глава РЭЦ РИА Новости.

По его словам, индустрия анимации в России становится одним из конкурентоспособных направлений. "Мы можем продавать эту продукцию на экспорт, помогать адаптировать мультфильмы с точки зрения языка, формата, продвижения. Такой опыт у нас тоже есть. Мы хотим договориться, чтобы это было более системно – это должна быть одновременно и выставочная деятельность, и франшиза, и продажа сувенирной продукции, которая нуждается в сертификации и так далее", — сказал собеседник агентства.

"Для нас это все равно нечто большее – это вовлечение в культуру. Для нас задача – сформировать позитивный образ России, продвигать не столько сам мультик, сколько позитив. На неангажированных рынках это на самом деле работает", — подчеркнул он.