Глава РЭЦ объяснил, почему "Маша и медведь" популярен на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости/Прайм. Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков объяснил, что помогло мультфильму "Маша и медведь" завоевать популярность на Ближнем Востоке.
Фрадков в преддверии Восточного экономического форума рассказал, что недавно провел встречу с российскими аниматорами, где обсуждалось, что, согласно некоторым оценкам, бренд "Маша и медведь" входит в топ-5 анимационных брендов в мире.
"Этот мультфильм очень популярен в Китае, но также и на Ближнем Востоке. Вы знаете, почему? Потому что у Маши очень правильный платочек. Это совершенно другая логика", — пояснил глава РЭЦ РИА Новости.
"Для нас это все равно нечто большее – это вовлечение в культуру. Для нас задача – сформировать позитивный образ России, продвигать не столько сам мультик, сколько позитив. На неангажированных рынках это на самом деле работает", — подчеркнул он.