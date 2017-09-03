Эстонские писатели предложили поставить в Таллине памятник Сергею Довлатову

ТАЛЛИН, 3 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Эстонские писатели предлагают установить памятник Сергею Довлатову в Таллине, где он жил и работал с 1972 по 1975 год. Обращение планируется отправить в Таллинское городское собрание.
"Сегодня Сергею Довлатову, одному из самых ярких представителей новейшей русской литературы, исполнилось бы 76 лет. В прошлом году был открыт памятник Довлатову в Петербурге. В 2014 году в Нью-Йорке одна из улиц получила его имя. Таллинн тоже помнит своего писателя: на доме, где он жил, висит мемориальная табличка, а в этом году уже в пятый раз состоялись Дни Довлатова (литературный фестиваль). Но памятника, разговоры о котором периодически заходят, до сих пор нет", — заявил в воскресенье писатель Андрей Хвостов, чьи слова приводит пресс-служба Социал-демократической партии Эстонии.
По мнению Хвостова, памятник Довлатову мог бы стать символом тесных связей двух культур. Его идею поддержали и другие писатели Эстонии из рядов социал-демократов. Официальное обращение Таллинскому городскому собранию по поводу памятника будет передано после ближайшего заседания партии.
В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал в США. Писатель умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.
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