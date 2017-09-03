Эстонские писатели предложили поставить в Таллине памятник Сергею Довлатову

ТАЛЛИН, 3 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Эстонские писатели предлагают установить памятник Сергею Довлатову в Таллине, где он жил и работал с 1972 по 1975 год. Обращение планируется отправить в Таллинское городское собрание.

Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, с 1944 года и до эмиграции в 1978 году проживал преимущественно в Ленинграде. С сентября 1972 до марта 1975 года Довлатов жил в Эстонии.

"Сегодня Сергею Довлатову, одному из самых ярких представителей новейшей русской литературы, исполнилось бы 76 лет. В прошлом году был открыт памятник Довлатову в Петербурге. В 2014 году в Нью-Йорке одна из улиц получила его имя. Таллинн тоже помнит своего писателя: на доме, где он жил, висит мемориальная табличка, а в этом году уже в пятый раз состоялись Дни Довлатова (литературный фестиваль). Но памятника, разговоры о котором периодически заходят, до сих пор нет", — заявил в воскресенье писатель Андрей Хвостов, чьи слова приводит пресс-служба Социал-демократической партии Эстонии.

По мнению Хвостова, памятник Довлатову мог бы стать символом тесных связей двух культур. Его идею поддержали и другие писатели Эстонии из рядов социал-демократов. Официальное обращение Таллинскому городскому собранию по поводу памятника будет передано после ближайшего заседания партии.

Довлатову для получения таллинской прописки около двух месяцев пришлось работать кочегаром, одновременно он являлся внештатным корреспондентом газеты "Советская Эстония", позже был принят на работу в газету "Моряк Эстонии", где занимал должность ответственного секретаря. Являлся внештатным сотрудником городской газеты "Вечерний Таллин". Летом 1972 года его приняли на работу в отдел информации газеты "Советская Эстония".

В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал в США. Писатель умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.

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