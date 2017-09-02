Мэтт Деймон рассказал, как Трамп требовал роли в фильмах

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американский актер Мэтт Дэймон рассказал, что президент США Дональд Трамп неоднократно требовал дать ему роль в фильмах за разрешение проводить съемки в принадлежащих ему зданиях.

"Дело обстояло так: если вы хотели снимать в одном из его зданий, вы должны были написать для него роль", — сказал Дэймон в интервью изданию Hollywood Reporter.

По его словам, назвать Трампа по имени во время съемки было необходимым условием. Некоторые сцены с участием Трампа, как сказал актер, были в дальнейшем вырезаны из фильмов. Согласно его предположению, в картине "Один дома 2" съемочная группа решила оставить кадры с Трампом.

При этом Дэймон подчеркнул, что лично никогда не встречался с Трампом.