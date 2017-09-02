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Культура

Копенгагенский университет представил курс по изучению феномена Бейонсе

14:2002.09.2017
03105
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАмериканская певица Бейонсе. Архивное фотоАмериканская певица Бейонсе. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Студенты одного из старейших учебных заведений Дании — Копенгагенского университета — получат возможность в новом учебном году изучать курс, посвященный феномену американской певице Бейонсе Ноулз, сообщает издание Local со ссылкой на датское ТВ.

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© AP Photo / Jacquelyn Martin
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На курс, который будет называться "Бейонсе, пол и раса", уже зарегистрировались 75 студентов. Профессор Эрик Стейнског заявил, что ему не терпится представить студентам тексты песен, видеоклипы и записи выступлений певицы.

"Мы будем анализировать ее песни и клипы. Сфокусируемся на поле, сексуальности и расе. Одна из целей курса – представить идею черного феминизма, который не очень известен в Скандинавии", — сказал профессор.

Сообщается, что курс по Бейонсе будет построен с использованием тех же методологий, что и другие курсы университета, например, по изучению оперы или литературы.

"Бейонсе очень важна для понимания мира, в котором мы живем. Бейонсе – одна из популярнейших поп-исполнителей, что делает ее значимой в процессе изучения современного мира", — сказал Стейнског. Профессор признался, что сам является поклонником певицы.

Ранее посвященное музыкальной индустрии издание Billboard опубликовало список самых высокооплачиваемых исполнителей по итогам 2016 года, его возглавила американская певица Бейонсе, заработавшая за год 62,1 миллиона долларов.

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