Москва пригласила музыкантов из БРИКС в Россию на музыкальные конкурсы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает, что музыкальные исполнители стран БРИКС примут участие в конкурсах "Новая волна" и "Детская Новая волна"; выдвинута также инициатива о создании общего телеканала объединения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Весьма перспективным видится взаимодействие в гуманитарной сфере. В плане реализации Соглашения между правительствами стран БРИКС о сотрудничестве в области культуры рассчитываем на участие партнёров в международных конкурсах молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" и "Детская Новая волна", — говориться в статье Путина для ведущих СМИ стран БРИКС.

Как заявил российский лидер, Россией "выдвинута также инициатива и о создании общего телеканала стран "пятёрки".