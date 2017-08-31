МХТ имени Чехова в новом сезоне представит девять премьер

Сбор труппы МХТ им. А. П. Чехова

Сбор труппы МХТ им. А. П. Чехова

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова открывает в четверг вечером свой новый сезон спектаклем "Мужья и жены" Вуди Аллена в постановке Константина Богомолова, вслед за этим в течение сезона последуют девять новых постановок, об этом рассказали на сборе труппы.

Традиционный сбор труппы, на котором художественный руководитель театра, народный артист СССР Олег Табаков рассказал о предстоящих планах, прошел днем в четверг.

Всего в новом сезоне на двух сценах театр планирует представить девять премьер, а также два юбилейных вечера – один посвящен 150-летию со дня рождения Максима Горького, а второй организуют в честь известной актрисы Ирины Мирошниченко.

Премьера к юбилею Горького

В числе премьер были названы такие спектакли как "Веселые времена" режиссера Михаила Рахлина, "Северный ветер", где автором и режиссером выступила Рената Литвинова, "Светлый путь. 1917" Александра Молочникова.

В новом сезоне будут представлены спектакли "Дачники" к юбилею Горького в постановке известного режиссера Евгения Марчелли. Также известный режиссер Константин Богомолов представит свою версию знаменитой пьесы Чехова "Три сестры".

Режиссер Юрий Кравец представит спектакль "Стакан воды" по Эжену Скрибу, Юрий Бутусов осуществит постановку спектакля "Человек из рыбы", Игорь Золотовицкий – "Из жизни ископаемых", Марина Брусникина – "Офелия боится воды".

Спектакль Хабенского для детей

В этом сезоне к репетициям нового пластического спектакля "Россия. 20-й век" приступит известный режиссер и хореограф Алла Сигалова. Премьера намечена на осень 2018 года.

Константин Хабенский осуществит перенос своего спектакля для детей "Поколение Маугли". Спектакль будет показан с участием молодых артистов и учеников театральной студии Табакова.

МХТ продолжит свои традиционные литературные вечера "Круг чтения", а также музыкальные вечера. В этом сезоне художественный театр будет много гастролировать. Театр остается активным участником программы "Большие гастроли", и еще до открытия сезона спектакли "Механика любви" и "Телефон доверия" были показаны в Кемерово.

В рамках зарубежной программы спектакли МХТ отправятся в Ташкент. Также театр будет показывать свои спектакли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ярославле.