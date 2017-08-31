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Культура

Хранительница фольклорной традиции: ушла из жизни Людмила Рюмина

Сюжет:
Умерла Людмила Рюмина (9)
15:5131.08.2017
(обновлено: 15:52 31.08.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкИсполнительница русских народных песен Людмила Рюмина. Архивное фотоИсполнительница русских народных песен Людмила Рюмина. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Народная артистка России Людмила Рюмина всегда с трепетом относилась к русской народной культуре, ревностно оберегала истинные фольклорные традиции; коллеги запомнили исполнительницу как знающего и глубокого человека, чей самобытный талант навсегда останется в сердцах поклонников.

Народная артистка России Людмила Рюмина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Память о певице Рюминой могут увековечить, сообщает депутат Мосгордумы
Советская и российская певица Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни. Прощание с артисткой состоится в созданном ей Московском культурном центре, а похоронят ее на Востряковском кладбище в Москве около могилы матери.

Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже. Она экстерном окончила Музыкальное училище (ныне Государственный музыкально-педагогический институт) имени Ипполитова-Иванова, также получила более глубокое образование в Институте имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) и позднее обучалась на факультете режиссуры эстрады ГИТИСа.

Рюмина приобрела широкую известность как исполнительница русских народных песен, при этом классическое образование позволяло ей не менее талантливо исполнять романсы, камерные и классические произведения, оперные арии. В 1999 году она основала Московский культурный фольклорный центр, где была художественным руководителем, главным режиссером-постановщиком и художником по костюмам.

Служение традиционной культуре

Певица Людмила Рюмина. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рюмина до последних дней помогала родному селу в Липецкой области
Коллеги Людмилы Рюминой с огромной печалью встретили известие о ее кончине, выразив уверенность, что с ее уходом русская народная песня понесла невосполнимую утрату. По словам народной и эстрадной певицы Надежды Бабкиной, Рюмина посвятила свою жизнь служению традиционной культуре, ее сохранению, изучению и популяризации.

"Не стало великой женщины, народной артистки России, певицы, режиссера – Людмилы Рюминой. В наши дни, когда глобализация и размывание морально-нравственных ориентиров проникают все глубже в общество, особенно важно обращение к своим традиционным корням. Людмила Георгиевна делала все возможное, чтобы люди не забывали, чьей земли они уроженцы, помнили свои истоки, любили и ценили культуру своего народа", — сказала Бабкина, чьи слова цитирует пресс-служба.

Известный российский певец Лев Лещенко подчеркнул, что Рюмина ставила перед собой грандиозную задачу – сохранить фольклор и русскую народную песенную культуру в чистом виде – и успешно с ней справлялась на протяжении всего творческого пути.

"Она была не только очень профессиональной певицей — знающей, глубокой, — но и великолепным организатором, о чем свидетельствует ее фонд, ее ученики. Небольшом утешением для родственников может быть то, что останутся какие-то принципы и подходы, которые она определила в отношении русского песенного творчества, и ее песни будут звучать еще долго", — сказал РИА Новости Лещенко.

Певица самобытного таланта

Народная артистка России Людмила Рюмина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Лещенко рассказал о вкладе Рюминой в сохранение фольклора
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Людмилу Рюмину человеком огромной созидательной энергии и сильного характера. По его мнению, певица смогла приумножить богатые традиции народного пения и воспитать немало молодых артистов.

"Не стало Людмилы Рюминой, певицы самобытного таланта и редкой душевной щедрости, мудрого и отзывчивого наставника. Людмила Георгиевна посвятила свою жизнь высоким идеалам служения родной культуре, была настоящим знатоком русского фольклора. Её песни, наполненные самыми светлыми образами и смыслами, знали и любили люди разных поколений", — говорится в телеграмме от имени министра.

Депутат Мосгордумы, актер и режиссер Евгений Герасимов уверен, что артистка достойна того, чтобы память о ней была увековечена, и обещал поддержать коллег, если такое предложение поступит.

"Жалко, что уходят, такие люди. Так много сделала Рюмина для того, чтобы звучал фольклор народный. Звучание истоков народа – все это как раз было в ее творчестве. Опять осиротели", — сказал Герасимов РИА Новости.

Глубокие соболезнования близким певицы выразил и Олег Королев, глава администрации Липецкой области. В селе Вязовое Долгоруковского района Рюмина провели детство и юность. Он отметил, что известная артистка до последних дней жизни поддерживала связь с жителями села, интересовалась их делами, охотно помогала старым знакомым и бескорыстно жертвовала средства на восстановление православных святынь.

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