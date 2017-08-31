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Культура

В Москве откроется несколько необычных экспозиций

12:1831.08.2017
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© РИА Новости / Евгенй БиятовПосетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Любимов и время. 1917-2017, посвященной 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова, в Музее МосквыПосетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Любимов и время. 1917-2017, посвященной 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова, в Музее Москвы
© РИА Новости / Евгенй Биятов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первый месяц осени обещает много поводов для радости любителям искусств. Несколько необычных выставок пройдет в столице, сообщает mos.ru.

В Музее Москвы открылась масштабная выставка "Любимов и время. 1917-2017. 100 лет истории страны и человека", приуроченная к столетию со дня рождения Юрия Любимова — актера, режиссера, основателя Театра на Таганке и знаковой фигуры для отечественного театра. В рамках выставки пройдут спектакли, перформансы, творческие встречи. Кульминацией станет спектакль "10 дней, которые потрясли мир" Максима Диденко и актеров Мастерской Дмитрия Брусникина — оммаж одноименному легендарному спектаклю, который Любимов поставил в Театре на Таганке в 1965 году.

Еще одна театральная выставка открывается в "Новом крыле" Дома Гоголя. Студенты мастерской Дмитрия Крымова спорят с набившим оскомину выражением "Театр начинается с вешалки" и под руководством куратора Валентины Останькович выясняют, с чего он начинается на самом деле. Результатом исканий стало превращение выставочного пространства в мастерскую сценографа, где из разрозненных таинственных предметов и смыслов рождается спектакль.

Александр Клюндер не самый известный российский художник XIX века. Выставка в Музее Пушкина призвана открыть широкой публике несправедливо забытого живописца.

Чуть больше месяца продлится небольшая, но очень интересная выставка в ММОМА. "Край бунтарей" представит работы владивостокских художников, чей взгляд определяет сегодняшнее состояние арт-сцены столицы Приморья.

Третьяковская галерея запускает выставочный проект, посвященный столице. 8 сентября в Инженерном корпусе стартует "Москва сквозь века" — попытка проанализировать, как изменялось изображение столицы в течение последних четырех столетий. Экспозиция, построенная в хронологическом порядке, включает пять разделов: "Москва — третий Рим", "Московский Кремль — сердце города", "Разговоры о старой Москве", "Красная площадь. "Формула Москвы"" и "ХХ век. Городские голоса".

С 8 сентября в здании Третьяковки по соседству с Инженерным корпусом можно будет увидеть "Сохраненные святыни Москвы ушедшей" — старинные иконы и утварь из московских храмов, разрушенных в ХХ веке. В экспозицию вошло более 25 предметов из фонда драгоценных металлов Третьяковской галереи. Ранее ни один из предметов не был экспонирован.

Выставка Константина Бранкузи, одного из основателей абстракционизма в скульптуре, ярчайшего представителя парижской школы, — бесспорно, одно из главных событий этой осени. В Москву приедут ключевые работы скульптора, а также его рисунки, фотографии из мастерской и посвященные ему фильмы.

Также состоится первая персональная российская выставка одного из самых известных современных китайских художников Цая Гоцяна. Экспозиция в Пушкинском музее приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Как говорит сам автор, его интересует не столько политический аспект этого исторического события, сколько мечты, надежды и стремление к совершенству простых людей того времени. 

Основной проект VII Московской международной биеннале современного искусства на целых четыре месяца поселится в здании Третьяковки на Крымском Валу. Его название — "Заоблачный лес" — таит в себе попытку вернуться к теплой ламповой реальности из мира социальных сетей и интернета.

В самом конце сентября, когда надежды на теплые дни закончатся, в музее "Гараж" откроется выставка Такаси Мураками "Будет ласковый дождь". Она охватит несколько периодов творчества художника — с 1990-х годов до наших дней.

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