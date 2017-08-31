Певицу Рюмину похоронят в понедельник на Востряковском кладбище

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Ушедшую из жизни народную артистку Людмилу Рюмину похоронят в понедельник, 4 сентября, на Востряковском кладбище у могилы ее матери, сообщили РИА Новости в Московском культурном центре Рюминой.

Людмила Рюмина — исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского Государственного ансамбля "Русы" — скончалась на 69-м году жизни. В 1999 году она основала Московский культурный фольклорный центр, где была художественным руководителем, главным режиссером-постановщиком и художником по костюмам.

"Людмилу Георгиевну похоронят в понедельник на Востряковском кладбище в Москве около могилы ее матери. Прощание пройдет в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой", — сказали в центре.

Собеседница агентства подчеркнула, что уже сегодня можно прийти в культурный фольклорный центр и возложить цветы к портрету артистки.