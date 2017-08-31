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Культура

Матильда, которую мы не видели: редкие фото балерины Кшесинской

08:0031.08.2017
(обновлено: 08:08 31.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ФилимоновПерейти в фотобанкБалерина Матильда Кшесинская в роли Эсмеральды в балете Цезаря Пуни Эсмеральда. Мариинский театр, Санкт-Петербург, 1899Балерина Матильда Кшесинская в роли Эсмеральды в балете Цезаря Пуни Эсмеральда. Мариинский театр, Санкт-Петербург, 1899
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Знаменитая балерина и светская львица Матильда Кшесинская родилась 145 лет назад. Жизнь ее овеяна слухами и легендами: рассказывают, к примеру, о несметных сокровищах, которые Матильда вроде бы спрятала где-то, покидая в 1917 году Петербург. Яркая танцовщица и звезда Императорского театра, она запомнилась прежде всего своими многочисленными романами.

Кшесинская и сама в мемуарах писала о том, что уже с детства была кокеткой. Связь с тремя великими князьями, в том числе с будущим императором Николаем II, — лишь малая доля историй, о которых и она сама открыто писала в воспоминаниях.

Впрочем, фотографии Кшесинской в какой-то степени подтверждают слухи о ее невероятной женственности и обаянии. РИА Новости публикует архивные портреты танцовщицы.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМатильда Кшесинская и Николай Солянников в балете Мариуса Петипа "Пробуждение Флоры"
© РИА Новости
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Матильда Кшесинская и Николай Солянников в балете Мариуса Петипа "Пробуждение Флоры"

Полячка Кшесинская была родом из творческой семьи. Дед — скрипач и певец, отец Феликс Кшесинский — танцор. Она утверждала, что отец настолько образцово исполнял мазурку, что благодаря ему этот танец вошел в обязательную программу всех балов в России.

Сама Матильда была третьим совместным ребенком своих родителей. Ее старшая сестра Юлия и брат Юзя также танцевали. Именно Юлию в театре именовали Кшесинской первой, Матильда же была Кшесинской второй.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкРусская балерина Матильда Кшесинская
© РИА Новости
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Русская балерина Матильда Кшесинская

 

Матильда окончила Императорское хореографическое училище. В своих мемуарах она подчеркивала, что педагоги выделяли ее с детства. В театре за ней закрепилась слава женщины своевольной. К примеру, однажды она поменяла костюм для выступления, якобы неудобный, на свой собственный, после чего была оштрафована.

© РИА Новости / Михаил ФилимоновПерейти в фотобанкБалерина Матильда Кшесинская в роли Эсмеральды в балете Цезаря Пуни "Эсмеральда". Мариинский театр, Санкт-Петербург, 1899
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Балерина Матильда Кшесинская в роли Эсмеральды в балете Цезаря Пуни "Эсмеральда". Мариинский театр, Санкт-Петербург, 1899

Впрочем, отличалась знаменитая балерина не только строптивым характером, но и трудолюбием. За сезон она могла станцевать в 40 спектаклях (балетных и оперных). Не прекращала работать Матильда и позже, уже в эмиграции: она создала балетную школу, в которой могли обучаться до 150 человек одновременно.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкБалерина Матильда Кшесинская
© РИА Новости
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Балерина Матильда Кшесинская

Были у Матильды и слабости — на протяжении всей жизни она играла в рулетку. Говорят, что якобы, сев за игровой стол впервые, она поставила на 17. Это принесло ей выигрыш. С тех пор она играла только в рулетку и ставила на одно число, за что получила прозвище Мадам Семнадцать.

© РИА Новости / Михаил ФилимоновПерейти в фотобанкСолистка Императорского Мариинского театра балерина Матильда Кшесинская в сцене из балета композитора Цезаря Пуни "Эсмеральда"
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Солистка Императорского Мариинского театра балерина Матильда Кшесинская в сцене из балета композитора Цезаря Пуни "Эсмеральда"

Бежав из Петербурга в 1917 году, Матильда перебралась сначала в Кисловодск, где провела почти год. Там она надеялась переждать смутные времена, но позже стало понятно, что безопаснее ей будет во Франции.

Жизнь в эмиграции была, очевидно, более тихой и спокойной, нежели в дореволюционной российской столице. Кшесинская официально зарегистрировала брак с великим князем Андреем Владимировичем (внуком Александра II), от которого у нее уже был сын.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкБалерина Матильда Кшесинская. 1900 год
© РИА Новости
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Балерина Матильда Кшесинская. 1900 год

 

Она много сделала для распространения традиций русского академического танца. Матильда создала свою школу, патронировала Федерацию русского классического балета, которая провозглашала идею продолжения традиций русского балета в английских школах танца. Кшесинская прожила долгую жизнь — она скончалась в возрасте 99 лет (в 1971 году) в Париже и была похоронена рядом со своим мужем на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в пригороде французской столицы.

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