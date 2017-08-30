Акцию "Ночь кино" посетили более 700 тысяч человек

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Участниками всероссийской акции "Ночь кино", которая состоялась в минувшие выходные, стали более 700 тысяч человек, сообщает пресс-служба Фонда кино.

Федеральная акция "Ночь кино" прошла во второй раз в День российского кино. В течение двух дней — 26 и 27 августа — россиян ждали кинопоказы под открытым небом, премьеры, концерты, а также экспозиции, посвященные киноискусству. По всей стране было задействованы более 2,5 тысячи площадок.

В пресс-службе Фонда кино сообщили, что более 700 человек присоединились к мероприятиям акции, причем некоторые регионы РФ проявили в этом году большую активность.

"В этом году регионы более серьезно подошли к нашей акции и заранее озаботились организацией площадок для просмотра фильмов. В некоторых областях посещаемость "Ночи кино" была больше, чем в 2016 году. Это Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край, Астраханская область, Кемеровская область, Саратовская область и Чувашская Республика. Погода не везде была хорошая, но это не остановило наших зрителей, которые хотели посмотреть новые российские картины. Надеюсь, акция продолжится и в следующем году и привлечет еще больше зрителей", – приводятся в сообщении слова исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева.

Жители России путем открытого голосования выбрали для просмотра в рамках акции фильмы "Время первых", "28 панфиловцев", "Кухня: Последняя битва", а также мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед".