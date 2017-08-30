"Студия театрального искусства" открывает новый сезон

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. "Студия театрального искусства" (СТИ) под руководством известного режиссера и педагога Сергея Женовача 14 сентября откроет новый сезон – первый полноценный в статусе федерального театра – спектаклем "Мастер и Маргарита" Булгакова, а позже зрителей ждут инсценировки произведений Чехова и Довлатова, сообщили в среду на традиционном сборе труппы.

Федеральный статус

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский приехал в театр на сбор труппы, чтобы поздравить коллектив с началом нового сезона.

"Бюджет СТИ на этот сезон – это федеральные средства плюс президентские гранты – составит 132 миллиона рублей", — сказал он.

Замминистра также объявил о присуждении народному артисту РФ, худруку театра Сергею Женовачу высокой награды — ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Новобранцы

В этом, уже 13-м по счету, сезоне труппа театра пополнилась 11 выпускниками ГИТИСа – учениками Женовача. Каждого из них поприветствовали и либо по бутылке яблочного сидра (юношам), либо цветы (девушкам). Также по традиции поздравили всех, у кого день рождения пришелся на каникулы: именинники получили по томику Пушкина и Довлатова.

Подарок оказался "со значением". Дело в том, что первой большой работой СТИ в этом сезоне станет "Заповедник" по повести Сергея Довлатова.

"Заповедник"

"Затевается спектакль по двум авторам. Это будет театральная композиция, сочиненная по роману Довлатова и стихам Пушкина. В центре – главный герой, ленинградский интеллигент Борис Алиханов, который устраивается на работу в Пушкинский музей в Михайловское. Алиханов – это прообраз Бродского и самого Довлатова", — сказал РИА Новости Женовач.

По его словам, "здесь разговор о том, что такое Отечество? какие здесь перемены? надо ли оставаться или пора уезжать за границу?"

"Это о взаимоотношениях с жизнью, с властью, с любимой женщиной, с детьми и все это через Пушкина, через поэзию. Размышления двух гениев, двух больших писателей перекликаются", — пояснил он.

Режиссер рассказал, что он с художником Александром Боровским уже были "у Довлатова" — посетили его музей, который находится рядом с Михайловским. И вскоре отправятся туда вместе с артистами.

"Это маленький частный музей, который существует силами настоящих фанатиков, влюбленных в творчество Довлатова. Экскурсоводами работают местные энтузиасты. Это удивительное место – дом в деревеньке неподалеку от Михайловского. У нас много идей, связанных с тем, как сохранить этот музей, к которому уже сегодня идут и идут люди. Возможно, сделать его государственным…" — рассказал собеседник агентства.

"Три сестры"

Второй работой сезона станет спектакль по пьесе Чехова "Три сестры".

"У нас уже есть две работы по произведениям Антона Павловича — "Записные книжки" и "Три года". Но в судьбе театра и артиста такие названия, как "Вишневый сад", "Три сестры" должны быть. Без таких работ артисты не станут артистами, а зрители зрителями", — подчеркнул режиссер.

По его словам, главное здесь не спорить с трактовками, а найти то, что тебе близко и дорого: свой взгляд, свою версию.