Когану покорялись лучшие залы мира, заявил Медведев

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам скрипача Дмитрия Когана, скончавшегося на 39-м году жизни, отметив, что его музыка была близка и понятна каждому, ему покорялись лучшие залы мира. Телеграмма с соболезнованиями размещена во вторник на сайте кабмина.

Заслуженный артист РФ, известный скрипач Дмитрий Коган скончался во вторник в Москве после тяжелой болезни.

"За свою короткую жизнь Дмитрий Коган успел подарить людям прекрасную музыку. Он умел искренне и проникновенно передавать красоту и глубину произведений великих композиторов. И потому музыка, которую он исполнял, была близка и понятна каждому. Люди приходили на его концерты целыми семьями. Ему покорялись лучшие залы мира. Им восхищались все, кто хоть раз слышал его скрипку", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что Коган не только дарил музыку со сцены, но делал всё, чтобы она звучала по всей стране.

"Организовывал фестивали, участвовал в благотворительных акциях и искал одарённых детей, помогал им войти в прекрасный мир музыки. Дмитрий Коган останется в нашей памяти не только как выдающийся музыкант, но и как представитель замечательной музыкальной династии. Звук его скрипки навсегда останется в сердцах миллионов", – отмечает премьер.