Мединский назвал смерть Когана большим потрясением

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Смерть Дмитрия Когана стала большим потрясением для министра культуры Владимира Мединского, он назвал его одним из ярчайших скрипачей современности.

Заслуженный артист РФ, известный скрипач Дмитрий Коган скончался во вторник в Москве после тяжелой болезни. Коган с 2011 по 2014 год был советником по культуре губернатора Челябинской области.

"Большим потрясением стала для меня новость о безвременной кончине одного из ярчайших скрипачей современности, виртуоза Дмитрия Когана", — говорится в телеграмме от имени Мединского.

По его словам, Коган был достойным продолжателем лучших творческих традиций прославленной династии. Удивительный профессионализм и широкое многообразие репертуара снискали ему искреннюю любовь и восхищение слушателей как на Родине, так и далеко за её пределами.

"Огромное значение Дмитрий Коган придавал просветительской и благотворительной деятельности, стремился приобщать молодёжь из разных стран к классическому искусству. Служение людям занимало в его жизни особое место. Молодой и энергичный, Дмитрий был настоящим послом российской музыкальной культуры в мире", — подчеркнул министр.