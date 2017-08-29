Скончался скрипач Дмитрий Коган

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России скрипач Дмитрий Коган ушел из жизни в Москве в возрасте 38 лет.

Родственники музыканта сообщили РИА Новости, что причиной смерти стала тяжелая болезнь. Похороны состоятся в субботу, 2 сентября. Прощание со скрипачом пройдет в Колонном зале Дома союзов.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в семье музыкантов. Его дед — известный скрипач Леонид Коган, бабушка — скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская.

В шесть лет Коган начал заниматься на скрипке в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени Чайковского. В десять лет впервые выступил с симфоническим оркестром, в 15 — с оркестром в Большом зале Московской консерватории. В 1997 году состоялся его дебют в Великобритании и США.

Дмитрий Коган регулярно участвовал в престижных фестивалях по всему миру, выступал в концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии. Он был одним из немногих скрипачей, исполнявших весь цикл из 24 каприсов Никколо Паганини.

Музыкант активно занимался общественной и благотворительной деятельностью, стал одним из создателей Фонда поддержки уникальных культурных проектов имени Когана. В 2009 году Коган первым из представителей своей профессии дал концерт для полярников на Северном полюсе, он также выступал с благотворительными концертами в Беслане и после землетрясения в Невельске. В 2010 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

Дмитрий Коган "был и великолепным дирижером, и скрипачом с миллионом проектов", он многое стремился сделать, сказал РИА Новости пианист Юрий Розум.

"Буквально за несколько дней до того, как я узнал о его болезни, мы встречались с ним на юбилее Валентины Терешковой, где он сделал грандиозный проект — музыкальное сопровождение всей жизни Терешковой, показанной в фотографиях", — рассказал он.

"Ушел молодой очень талантливый музыкант и замечательный человек… Это очень горькая весть", — прокомментировал музыкант Игорь Бутман.

Смерть знаменитого российского скрипача Дмитрия Когана стала трагедией для мира музыки, отметил скрипач Дмитрий Ситковецкий.

"Дмитрий – это третье поколение знаменитой семьи Коганов. Он был частью огромной, великой, музыкальной династии. Это был уже сложившийся музыкант, у которого была своя публика, свои поклонники. Очень большое горе, я могу выразить самые глубочайшие соболезнования его родным и близким", — сказал Ситковецкий.