Коган был ярким музыкантом и всеобщим любимцем, считает пианист Розум

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Дирижер и скрипач Дмитрий Коган был украшением любого оркестра, всеобщим любимцем, ярким музыкантом и совершенно неутомимым человеком с множеством проектов в голове, заявил пианист Юрий Розум.

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве во вторник на 39 году жизни.

"Какое несчастье! Дима – яркий музыкант, настоящий друг, он старался столько всего сделать, он был и великолепным дирижером и скрипачом с миллионом проектов, продолжателем династии Коганов. Мы давно с ним дружим. Буквально за несколько дней до того, как я узнал о его болезни, мы встречались с ним на юбилее Валентины Терешковой, где он сделал грандиозный проект — музыкальное сопровождение всей жизни Терешковой, показанной в фотографиях", — рассказал Розум РИА Новости.

Пианист отметил, что Коган всегда участвовал в проектах его благотворительного фонда, а он сам, в свою очередь, – в концертах Когана.

"Это всегда было большой радостью. Дима совершенно неутомимый человек с невероятной улыбкой, его любили, он был украшением каждого концерта и любого общества, где он появлялся. Какое горе для родителей пережить сына, который был в самом расцвете творческих сил, он только начал свое восхождение", — добавил Розум.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижёр Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных.

Коган с шести лет начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.