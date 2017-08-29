Бутман о смерти скрипача Когана: ушел молодой талантливый музыкант

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Музыкант Игорь Бутман по поводу кончины скрипача Дмитрия Когана сказал в интервью РИА Новости, что это очень горько, что уходят такие молодые талантливые музыканты.

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве во вторник на 39-м году жизни после тяжелой болезни.

"Ушел молодой очень талантливый музыкант и замечательный человек, — сказал Бутман. — У нас было с ним несколько совместных проектов, мы вместе выступали. Какое-то время мы не встречались. Я знал, что он болен, но не знал, что настолько. Это очень горькая весть, и мои самые глубочайшие соболезнования близким и родным".