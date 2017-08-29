Смерть Дмитрия Когана стала трагедией для мира музыки, считает Ситковецкий

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Смерть знаменитого российского скрипача Дмитрия Когана стала трагедией для всего мира музыки, он был сложившимся музыкантом со своей публикой и поклонниками, заявил РИА Новости всемирно известный скрипач Дмитрий Ситковецкий.

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве во вторник на 39-м году жизни после тяжелой болезни.

"Я знал Диму еще совсем молодым человеком, когда он только начинал играть. Это плохо, когда уходят музыканты, когда это происходит в таком возрасте – это просто трагедия и для мира музыки, и, конечно, особенно, для семьи. Дмитрий – это третье поколение знаменитой семьи Коганов. Он был частью огромной, великой, музыкальной династии. Это был уже сложившийся музыкант, у которого была своя публика, свои поклонники. Очень большое горе, я могу выразить самые глубочайшие соболезнования его родным и близким", — сказал Ситковецкий.