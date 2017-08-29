Скончался скрипач Дмитрий Коган

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве во вторник на 39 году жизни, сообщили РИА Новости родственники музыканта.

"Сегодня в Москве после тяжёлой болезни скончался заслуженный артист РФ, известный скрипач Дмитрий Коган. Похороны состоятся в субботу", — сказал собеседник агентства.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижёр Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных.

Коган с шести лет начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.